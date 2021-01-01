انتبه قبل الشراء.. 5 علامات تدل على فساد الأسماك

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علامات تدل على فساد الأسماك

يحرص الكثيرون على شراء الأسماك الطازجة من الأسواق ولكن لا يعرف البعض العلامات التي تدل على أن السمك فاسد أو غير صالح للطعام.

وكشفت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري بنقابة البيطريين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن العلامات التي تدل على فساد الأسماك، كان منها ...

-بوضع السمكة في الماء تطفو على السطح.
-رائحة غير مقبولة
-القشور سهلة النزع

-العيون مغطاة بقليل من اللزوجة والقرنية معتمة
-الخياشيم لونها بني قاتم او صفراء او خضراء عليها مخاط لزج كريهة الرائحة.
-الجلد فاقد اللمعان مغطي بطبقة مخاط.

-بالضغط بالاصبع علي لحم السمكة يستمر الانخفاض بعد زوال الضغط.
-قوام الاسماك غير متماسك "طري".

-حدوث تهتك في قوام اللحم (متهرئ او متعجن او سهل الفصل من العظام).

-قد يحدث انفجار للتجويف البطني للأسماك الكاملة دليل علي تمام فسادها.
مع فتح السمكة تكتشف دم متأكسد منتشر بين العضلات ورائحة غير مقبولة ، كل الاحشاء الداخلية متورمة وكريهة، إصفرار الدهن تحت الجلد مع وجود دم حول سلسلة الظهر.

المصدر: elbalad

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