ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا



تناول السكر تناول السكر

يحب كثيرون تناول الحلوى والسكريات، حيث تتمتع بمذاق طيب لا يستطيع مقاومته الكبار والصغار ولكن ماذا يحدث إذا امتنعنا عن تناول السكر؟



وقدم موقع "برايت سايد" اهم االتغيرات التى تحدث للجسم اذا تمم الابتعاد عن تناول السكر على الأقل لفترة قصيرة.



1. قد يصبح الحمل أسهل

يُعرف السكر بقدرته على تزويدنا بالطاقة عن طريق تحفيز الأنسولين في الدم. لكن الأنسولين مشابه جدًا للهرمونات المسؤولة عن الحمل، إذا استهلكنا الكثير من السكر المكرر ، فهناك الكثير من الأنسولين في أجسامنا بحيث يتم الخلط بينه وبين الهرمونات التي تساعد خلايا البويضة على النضوج ، لذلك يبدأ الجسم في العمل على تقليل مستوى هذه الهرمونات. نتيجة لذلك ، هناك بويضات أقل نضجًا في أجسامنا ويصبح من الصعب على المرأة الحمل.

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2. لن تكون جائعًا وستختفي رغباتك الشديدة.عند دخول الجسم ، يؤثر السكر على قدراتنا العقلية وكذلك على ضبط النفس، تشير الدراسات إلى أن السكر له تأثير إدماني على بعض أجزاء الدماغ. عندما نأكل السكر ، يزداد هرمون الجوع لدينا وتنخفض هرموناتنا التي تثبط الجوع، ثم نبدأ في اشتهاء الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل البسكويت أو البيتزا ، ونميل أيضًا إلى الإفراط في تناول الطعام.3. قد يزداد حجم دماغك وقد تتحسن ذاكرتك.عندما تخبرنا معدتنا أن نأكل شيئًا حلوًا ، يقول دماغنا "لا" ، وهذا هو السبب. وجدت الدراسات أنه حتى لو لم نكتسب الوزن أثناء تناول السكر ، فإن دماغنا لا يزال يشعر بعدم الراحة ، حيث قد تصبح وظائفنا الإدراكية أبطأ قد يكون لدينا ضعف في الذاكرة ونصبح أضعف في اتخاذ قراراتنا. بالإضافة إلى ذلك ، فقد وجدت الدراسات أن دماغنا قد يفقد حجمه ويصبح أصغر في مناطق معينة.4- قد تتوقف عن المعاناة من التقلبات المزاجية وتصبح أكثر بهجةيزعم العلماء أن تناول الكثير من السكر قد يؤدي إلى اضطرابات المزاج وحتى الاكتئاب، الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات المكررة قد تجعل القلق أقوى وتمنع الناس من الاستمتاع بحياتهم بمشاعر صحية، يحدث هذا لأن السكر المكرر يستنزف فيتامين ب من أجسامنا ، وهذا أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن مزاجنا، والمثير للدهشة أن الأطباء يستخدمون الأنسولين ليس فقط لعلاج مرض السكري ، ولكن أيضًا لعلاج الاكتئاب ، وقد أظهر هذا العلاج بعض النتائج الجيدة.5. يمكنك تجنب متلازمة مصنع الجعة التلقائي.متلازمة مصنع الجعة التلقائي هي حالة يتم فيها تخمير الطعام في أمعائنا وهذه العملية تشبه إلى حد كبير تخمير البيرة، يمكننا حتى أن نشعر بالسكر بسبب هذا ، لأنه خلال هذه العملية يتم إنتاج الإيثانول وإطلاقه في مجرى الدم. لدينا جميعًا تخمر في أمعائنا ، لكن السكر يزيد الأمر سوءًا ويحول هذه العملية الطبيعية إلى وليمة الخميرة والبكتيريا.6. يمكنك تجنب الحصول على "وجه السكر".عندما نفكر في السكر ، غالبًا ما يرتبط بزيادة الوزن . لكن أطباء الجلدية قلقون أيضًا بشأن هذا "العدو الأبيض". وهم يزعمون أن السكر يثير التوتر الهرمونية، الأمر الذي يؤدي إلى بشرة الفقيرة وله اسم خاص - "السكر وجهه." و ملامح من "الوجه السكر" هي اللون الرمادي من الجلد، وضعفت من الحاجبين، والبقع في جميع أنحاء الوجه، وأرق بشرة.7. قد يكون لديك شعر أكثر كثافةوفقًا لأطباء الأمراض الجلدية ، يمكن أن يتسبب السكر في ترقق الشعر وتساقطه، يحدث هذا لأن زيادة مستوى الجلوكوز يثير مستويات غير متساوية من الهرمونات مثل الأنسولين والمنشطات ، ويتحول التوازن الهرموني إلى قطار الموت. على فروة الرأس هي ثم ليس على ما يرام من نقص التغذية، ونحن قد بدء فقدان الشعر، يزعم الأطباء أن النظام الغذائي الصحيح لن يكون قادرًا على استعادة الضرر الذي حدث بالفعل ، ولكن يمكن أن يمنع تساقط الشعر في المستقبل.8. يمكنك تجنب الشعر الزائد على وجهك وجسمكيزعم العلماء أنه عندما نأكل السكر المكرر والمعالج ، فقد نواجه مشكلة الشعر غير المرغوب فيه على أجسامنا، يؤدي السكر إلى زيادة مستوى الأنسولين في الدم ، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، يكثف هذا الهرمون نمو الشعر ويجعل الشعر أكثر تصبغًا ، وقد تتسبب كثرة استخدامه في نمو الشعر الداكن فوق الشفتين العليا وعلى البطن، ترتبط مستويات الأنسولين المرتفعة ومقاومة الأنسولين أيضًا بمتلازمة تكيس المبايض لدى النساء.9. قد يبدأ جلدك في الشيخوخة بشكل أبطأيزعم العلماء أن السكر قد لا يؤدي فقط إلى ظهور حب الشباب ، ولكن يمكن أن يسرع من شيخوخة الجلد، عند وصوله إلى الجسم، سكر يشارك في الإضرار دينا الجلد الكولاجين ، واسرعت هذه العملية لدرجة أكبر من الأشعة فوق البنفسجية ضوء، يصبح جلدنا أقل مرونة وأكثر هشاشة ويزيد من التجاعيد والترهل. قد يثبط السكر أيضًا هرمون النمو البشري ، المسؤول عن التمثيل الغذائي وتكوين الجسم ، وبدون هذا الهرمون ، قد نشعر بالشيخوخة ونشعر بها.10. قد تبقى عظامك قوية.هناك رأي منتشر بأن الملح يجعل عظامنا أكثر هشاشة ، لأنه يزيل الكالسيوم من أجسامنا عندما نتبول. لكن الأطباء أكثر قلقًا بشأن بلورة بيضاء أخرى ، والتي قد تكون أسوأ على عظامنا ، وهذا هو السكر، وجدت الأبحاث الحديثة أن السكر يجعل من الصعب على أجسامنا استقلاب فيتامين (د) وهو في الواقع يجرّد عظامنا من الكالسيوم والمغنيسيوم والمواد المغذية الأخرى، قد يؤدي إلى هشاشة العظام ، وهشاشة أنسجة العظام لدينا.11. قد تتمكنين من نسيان تقلصات الدورة الشهريةفي حين أنه قد يبدو فكرة جيدة أن تغرق نفسك في الحلويات والشوكولاتة عندما تكون في دورتك الشهرية ، إلا أن أطباء أمراض النساء يدعون أن السكر قد يزيد الأمور سوءًا. وفقًا للأطباء ، قد يؤدي السكر إلى تفاقم التقلصات لأنه يسبب الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لديك زيادة في الانتفاخ وألم في البطن والغازات ، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم حالتك عندما تكون في دورتك الشهرية.12. قد يكون لديك مناعة أعلىيزعم العلماء أنه عندما نستهلك السكر بانتظام ولدينا مستوى مرتفع منه في دمائنا ، فقد نعطل مناعتنا، يؤثر السكر على خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة البكتيريا والفيروسات، بشرب زجاجة صودا بسعة لتر واحد أو بتناول 100 جرام من السكر ، فإننا نقلل من نشاط الخلايا المناعية بنسبة 40٪ ، وهذا يعني أن مناعتنا ستتعطل لمدة 4-5 ساعات.