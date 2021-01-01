إحباط عمليتين إرهابيتين تستهدفان السعودية

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إحباط عمليتين إرهابيتين تستهدفان السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت المليشيا الحوثية تنفيذها صباح اليوم لاستهداف المملكة.

وقالت قوات التحالف في بيان، إنه تم تدمير طائرة بدون طيار مفخخة كانت باتجاه المملكة، بالإضافة إلى تدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، وفقًا لصحيفة "عاجل" السعودية.

وكانت قوات التحالف تمكنت الجمعة الماضية من اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

المصدر: elbalad

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