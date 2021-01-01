بالأرز والفريك والبرغل.. طريقة عمل الحمام للشيف شربيني بـ 3 وصفات



طريقة عمل الحمام طريقة عمل الحمام

يعد الحمام المحشى من اجمل والذ الاطعمة التى يعشقها المصريين ويحتوى على قدر عال من البروتين، لذا نقدم لكم طريقة عمل الحمام المحشى بـ 3 وصفات مختلفة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير حمام محشي

حمام

أرز

ملح فلفل

كبد وقوانص



زيت أو زبدة

بصل

ثوم

حبهان

جوزة الطيب

دقيق



طماطم

جزر

كرفس

فلفل مجروش

ورق لورا

بهارات

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مرقةقرفةطريقة تحضير حمام محشي* في حلة على النار ضعي ماء وبصل وطماطم و ورق لورا وكرفس وجزر وملح وفلفل افرمي البصل مع الثوم وضعيهما في حلة بها زيت على النار* اضيفي الأرز المغسول والمصفى والفلفل المجروش والقرفة الناعمة والبهارات وجوزة الطيب اضيفي الماء واتركيه حتى يقارب على النضج.* واضيفي الكبدة مع الكزبرة الخضراء بعد تشويحها على النارو تبلي الحمام بالملح والفلفل ليصبح معد للحشو احشي الحمام بخليط من الأرز والكبد.* ضعي الحمام في الحلة التي تغلي على النار لينضج تماما واخرجيها من الحلة وادهنيها بصوص الطماطم ثم ادخليها الفرن لتحمر ثم قدميها بالهنامقادير حمام محشى فريكحمامفريكبصلثومقرفةفلفل حصىمرقةكرفسملح فلفلبهاراتحبهانورق لوراجزرطريقة تحضير حمام محشى فريك* ضعي الزيت مع البصل ثم الفريك و الثوم و التوابل و القرفة مع قليل من المرقة يحشى الحمام* يسلق الحمام مع الجزر و الكرفس و الورق الورا و البصل و الحبهان في المرقه ثم يدهن يقليل من الزيت او زبدة حسب الرغبة و يوضع فى الفرن ويقدم حين ينضجمقادير حمام محشي برغلحمامبصلثومكبدة دجاججزركرفسحبهانبرغل مسلوقورق لوراكزبرة خضراءمكسراتبطاطسسمـنة ملحفلفل أسودطريقة تحضير حمام محشي برغل* ضعى الكبدة فى ماء مغلى على النار مع خل و افرمى ثوم ونصف بصلة وضعيهم مع سمنه على النار وضيفى اليها مكعب مرقة ثم ضيفى اليها الكبدة حتى تنضج* افرمى جزر مع كرفس وضعيم على النار ثم ضيفى الفريك والمكسرات وقلبيهم وضيفي رشة ملح وفلفل وقليل من الكزبرة الخضراء وضيفى رشة بهارات وورق لورا ورشة حبهان وفلفل حتى ينضج* احشي الحمام بالبرغل والكبدة والمكسرات وكتفي رجل الحمام مع بعض و ضعيه على النا فى اناء به جزر وبصل اخضر شرائح وضعيهم فى ماء على النار وضيفى رشة حبهان وملح وفلفل* ضعيه فى صينيه وادهنية بعصير طماطم وزيت وملح وفلفل وضعية فى الفرن حتى ينضج وقدمية فى طبق بة برغل بالمكسرات والكبدة