مدحت شلبي: ديون الزمالك 70 مليون جنيه من المجلس السابق

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صورة الخبر: الإعلامي مدحت شلبي
الإعلامي مدحت شلبي

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن ديون نادي الزمالك تزيد عن 70 مليون جنيه من المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

وأضاف مدحت شلبي في تصريحات عبر برنامجه " مساء اون تايم " أن بيان الزمالك على قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي منطقي للغاية حيث ان الأهلي هو منافسه الأول على الدوري لذلك فالأفضل ان تتعثر خطواته في الدوري.

وتابع أن قرار تخفيض العقوبة منطقي وطبيعي حيث أن الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء ضد اللاعب مشددا أن الأفضل أن الاتحاد طلب من الحكم ان يذكر الأمر في تقريره وانه تعرض للضغوط لذلك لم يشهر البطاقة.

وأكمل أن الإيقاف وقتها كان سيكون لمدة مباراة واحدة دون الحاجه لكل ما حدث وأن يتم اتهام الاتحاد بمجامله الأهلي ومساندته قبل مباراة الفريق امام بيراميدز في الدوري .

المصدر: elbalad

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