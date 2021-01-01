مدحت شلبي: ديون الزمالك 70 مليون جنيه من المجلس السابق

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن ديون نادي الزمالك تزيد عن 70 مليون جنيه من المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.
وأضاف مدحت شلبي في تصريحات عبر برنامجه " مساء اون تايم " أن بيان الزمالك على قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي منطقي للغاية حيث ان الأهلي هو منافسه الأول على الدوري لذلك فالأفضل ان تتعثر خطواته في الدوري.
وتابع أن قرار تخفيض العقوبة منطقي وطبيعي حيث أن الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء ضد اللاعب مشددا أن الأفضل أن الاتحاد طلب من الحكم ان يذكر الأمر في تقريره وانه تعرض للضغوط لذلك لم يشهر البطاقة.
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