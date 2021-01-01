علق المحلل الرياضي خالد بيومي على خسارة فريق ليفربول الإنجليزي امس من فريق بيرنلي في اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
وكتب خالد بيومي عبر تويتر قائلا "اول مس الريال وامس ليفربول بعد ثلاثة سنوات علي ملعبة وخمسة مباريات دون فوز وهدف وحيد ؟؟ ماذا يحدث في كرة القدم"
حقق فريق بيرنلي الفوز على منافسه ليفربول بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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التعليقات على خالد بيومي يعلق على خسارة ليفربول أمام بيرنلي
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