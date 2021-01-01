خالد بيومي يعلق على خسارة ليفربول أمام بيرنلي

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خالد بيومي

علق المحلل الرياضي خالد بيومي على خسارة فريق ليفربول الإنجليزي امس من فريق بيرنلي في اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وكتب خالد بيومي عبر تويتر قائلا "‏اول مس الريال وامس ليفربول بعد ثلاثة سنوات علي ملعبة وخمسة مباريات دون فوز وهدف وحيد ؟؟ ماذا يحدث في كرة القدم"

حقق فريق بيرنلي الفوز على منافسه ليفربول بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد لفريق بيرنلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء من ضربة جزاء سجله آشلي بارنس

ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، وتعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز الانجليزي برصيد 34 نقطة بينما يصعد فريق بيرنلي للمركز السادس عشر برصيد 19 نقطة .

المصدر: elbalad

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