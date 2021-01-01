فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي عقب مباراة الفريق امام المقاولون العرب بـ ثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 8 من بطولة الدوري المصري
وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر برنامجه " مساء اون تايم " أن موسيماني مدرب " عنيد ومتكبر " ولديه إصرار شديد على اثبات صحة وجهة نظره الخاطئة لـ الجميع مشددا ان التشكيل الذي يخوض به المباريات دمر 2 من افضل اللاعبين وهما محمد شريف ووالتر بواليا.
وأضاف أن موسيماني مصر على اثبات ان بواليا صفقة ناجحة مشددا ان اللاعب بالفعل إضافة كبيرة للفريق ولكن لابد ان يشارك في المباريات دون ضغط.
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التعليقات على مدحت شلبي عن موسيماني: متكبر وعنيد ودمر شريف وبواليا
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