ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "هل يقع الطلاق الشفوي حينما نطلقه بلفظه الصريح والصحيح ؟
وأجاب المفتي السابق، في لقاء تلفزيوني، أن الطلاق يقع لو قال الرجل لزوجته "أنتي طالق" لكن لو حرف في لفظ الطلاق، فيسأل عن نيته.
وتابع علي جمعة: من أساليب التحريف في لفظ الطلاق "أنتي طالئ" أو "أنتي تالئ" فبسؤاله لو كان قاصدا للطلاق وقع وإن لم يقصد فلا يقع، منوها أنه يسأل عن نيته عند تحريف لفظ الطلاق حتى لو حرفه إلى لغة قومه، كما يعتاد المصريون على لفظ "أنتي طالئ".
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التعليقات على علي جمعة: إلغاء الطلاق الشفوي عبث ولن يقلل نسبته.. فيديو
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