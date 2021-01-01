علي جمعة: إلغاء الطلاق الشفوي عبث ولن يقلل نسبته.. فيديو



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "هل يقع الطلاق الشفوي حينما نطلقه بلفظه الصريح والصحيح ؟



وأجاب المفتي السابق، في لقاء تلفزيوني، أن الطلاق يقع لو قال الرجل لزوجته "أنتي طالق" لكن لو حرف في لفظ الطلاق، فيسأل عن نيته.



وتابع علي جمعة: من أساليب التحريف في لفظ الطلاق "أنتي طالئ" أو "أنتي تالئ" فبسؤاله لو كان قاصدا للطلاق وقع وإن لم يقصد فلا يقع، منوها أنه يسأل عن نيته عند تحريف لفظ الطلاق حتى لو حرفه إلى لغة قومه، كما يعتاد المصريون على لفظ "أنتي طالئ".

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وذكر أن مصر لها الريادة في كل شئ، معلقا على وقوع الطلاق الشفوي، بأن القانون حكم هذه المسألة منذ سنوات عديدة، فالمادة الخامسة في القانون تنص على أنه إذا طلق الرجل زوجته شفويا ولم يوثق العقد في خلال 30 يوما يحكم عليه بالحبس.وأوضح، أن مطالبات إلغاء الطلاق الشفوي بحجة تقليل نسب الطلاق كلام ليس على حقيقته، لأن نسب الطلاق الزائدة هي التي عند المأذون فعلا فهؤلاء ذهبوا للمأذون وبالتالي لن تقل نسبة الطلاق بالغاء الطلاق الشفوي، قائلا "هذا عبث".https://www.facebook.com/watch/?v=10165247164825144