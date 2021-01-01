بشرط عدم الخسارة أمام سلوفينيا.. 3 فرص لمصر للتأهل بمونديال اليد



فرص لمصر للتأهل بمونديال اليد فرص لمصر للتأهل بمونديال اليد



تعادل منتخب بيلا روسيا في الثواني الأخيرة أمام منتخب السويد بنتيجة 26 - 26 في ختام مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر خلال الفترةمن 13 حتى 31 من يناير الجاري.



وحقق المنتخب المصري فوزًا على حساب روسيا في وقت سابق اليوم ليحافظ الفراعنة على فرصهم القوية في التأهل لربع النهائي، فيما اكتسح المنتخب السلوفيني نظيره المقدوني لحساب الجولة ذاتها.



وبات ترتيب المجموعة كالتالي: السويد 5 نقاط، ومصر 4 نقاط، وسلوفينيا 4 نقاط، وروسيا 3 نقاط، وبيلا روسيا نقطتان، مقدونيا بدون نقاط.

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وتقام مباريات الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل والتي تشهد المواجهات التالية: مصر وبيلا روسيا .. السويد وسلوفينيا .. روسيا ومقدونيافيما تقام مباريات الجولة الثالثة والحاسمة لعبور الدور الرئيسي يوم الأحد المقبل، كالتالي: مصر وسلوفينيا .. السويد وروسيا .. بيلا روسيا ومقدونياويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.وأمام المنتخب المصري فرصة للتأهل مستفيدا من مواجهتي السويد وسلوفينيا، والسويد أمام روسيا، حيث ستعطل المنتخبات الثلاثة بعضها من خلال تلك المواجهتين.واجتمعت في كل الاحتمالات الثلاثة لتأهل مصر شرطا وهو عدم خسارة الفراعنة أمام سلوفينيا، أو الاحتمال الرابع وهو أبعد الاحتمالات عن الواقع.فرص مصر للتأهل:فوز مصر للمباراتينيحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في مباراتيه أمام بيلا روسيا وسلوفينيا للتأهل دون النظر لباقي نتائج المنتخبات الأخرى.وسيتأهل المنتخب المصري في حالة فوز مباراتي بيلا روسيا وسلوفينيا كأول المجموعة، بشرط فوز السويد مباراة وهزيمة أخرى.ووفقا لهذا الاحتمال يكون الترتيب كالتالي: مصر 8 نقاط، والسويد 7 نقاط، وسلوفينيا 6 نقاط، وروسيا 5 نقاط، وبيلا روسيا 4 نقاط، مقدونيا بدون نقاط.وتم وضع الفرص مع فرضية فوز منتخبي روسيا وبيلا روسيا في مواجهتهما أمام مقدونيا متذيل الترتيب.السويد قد تمنح مصر التأهلفي حالة فوز المنتخب المصري في مباراة وتعادل أخرى سيصل رصيده لـ7 نقاط، وهو عدد النقاط الذي سيمنح الفراعنة تأهل لدور الثمانية كثاني، بشرط تحقق واحدة من النقاط التالية:*انتهاء مباراتي السويد أمام روسيا وسلوفينيا بالتعادل.*فوز السويد في مباراة وتعادل أخرى.ليكون الترتيب كالتالي: السويد 8 نقاط، ومصر 7 نقاط، وسلوفينيا 6 نقاط، وروسيا 5 نقاط، وبيلا روسيا 4 نقاط، مقدونيا بدون نقاط.* فوز روسيا على السويد وانتهاء مباراة السويد وسلوفينيا بالتعادل "في حالة حدوث تلك النقطة يتأهل المنتخب المصري كأول المجموعة بفارق المواجهات المباشرة"ليكون الترتيب كالتالي: مصر 7 نقاط، وروسيا 7 نقاط، السويد 6 نقاط، وسلوفينيا 6 نقاط، وبيلا روسيا 4 نقاط، ومقدونيا بدون نقاط.وتم وضع تلك الفرصة مع فرضية فوز منتخبي روسيا وبيلا روسيا في مواجهتهما أمام مقدونيا متذيل الترتيب.الفوز أمام سلوفينيا قد يكفيقد يتأهل المنتخب المصري كمركز ثاني في حالة فوزه في مباراة سلوفينيا مع خسارة مواجهته أمام بيلا روسيا، ولكن بشرطين:* فوز السويد أمام روسيا، أو انتهاء المباراة بينهما بالتعادل.* خسارة أو تعادل بيلا روسيا أمام مقدونيا.ليكون الترتيب كالتالي:السويد 9 نقاط، ومصر 6 نقاط، وسلوفينيا 4 نقاط، وروسيا 5 نقاط، وبيلا روسيا 4، مقدونيا نقطتانأوالسويد 7 نقاط، ومصر 6 نقاط، وسلوفينيا 6 نقاط، وروسيا 5 نقاط، وبيلا روسيا 4، مقدونيا نقطتان.. (ويتأهل المنتخب المصري بفارق المواجهة المباشرة أمام سلوفينيا)حالة صعبةقد يتأهل المنتخب المصري في حالة فوز مباراة بيلا روسيا وخسارة مواجهة سلوفينيا، ولكن بشرط: خسارة منتخب السويد في مباراتي سلوفينيا وروسيا، وفوز أو تعادل مقدونيا أمام روسيا.وقتها سيتأهل المنتخب السلوفيني كأول المجموعة بـ8 نقاط، ومصر ثاني المجموعة بـ6 نقاط، وتوقف رصيدي السويد وروسيا عند 5 نقاط، وبيلا روسيا 4 نقاط ومقدونيا نقطتين.