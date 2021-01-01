5 أخطاء شائعة تسبب غزارة قشرة الرأس



قشرة الرأس قشرة الرأس

في بعض الأحيان عندما تحاول التخلص من قشرة الرأس ، قد تفعل شيئًا ما يزيد الأمر سوءًا. على سبيل المثال ، قد تغسل شعرك كثيرًا أو نادرًا جدًا. والطريقة التي تمشط بها شعرك يمكن أن تحدث فرقًا أيضًا.



إليك وفقا لموقع برايت سايد قائمة بالأشياء الشائعة جدًا التى تسبب قشرة الرأس



1. تغسل شعرك بالشامبو بشكل نادر أو كثيرًا.

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عندما تغسل شعرك نادرًا ، يتراكم الزهم على فروة رأسك ، ومع العرق ، فإنه يخلق بيئة مثالية لظهور القشرة من ناحية أخرى ، لا ينبغي استخدام الشامبو كل يوم أيضًا. ستقوم بإزالة جميع الزيوت العطرية من فروة رأسك التي تحتاجها للتغذية والقوة ،ينصح المتخصصون بغسل شعرك بالشامبو كل يومين أو ثلاثة أيام أو نحو ذلك لتجنب كل هذه المشاكل.2. لديك حساسية من الفطريات الطبيعية لشعرك.تحدث قشرة الرأس بسبب فرط نمو فطر يسمى الملاسيزية ، والذي يسبب أيضًا مشاكل حب الشباب. لدينا جميعًا على بشرتنا ، لكن بعض الناس يميلون إلى فروة الرأس الدهنية أكثر من غيرهم لأن هذه الخميرة تتغذى على زيوت البشرة. هكذا تظهر القشرة. وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاج قشرة الرأس ، إلا أنه يمكن السيطرة عليها.3. لا تشطفى شعرك بالشكل الصحيح.بعد الشطف ، قد تترك بعض البقايا على فروة رأسك والتي يمكن أن تكون بيئة مثالية لتكاثر القشرة ، بسبب هذه الفطريات الشائعة التي نمتلكها جميعًا على بشرتنا.4. إغفال تمشيط الشعريحسن تمشيط شعرك الدورة الدموية ويزيل خلايا الجلد الميتة . عن طريق الفرشاة ، يمكنك أيضًا التخلص من الأوساخ من فروة رأسك ، لذلك يجب القيام بذلك كل يوم لتقليل سبب قشرة الرأس. افعل ذلك بانتظام ، مرتين في اليوم ، لكن لا تبالغ فيه. يمكن أن يؤدي تمشيط شعرك كثيرًا إلى تساقطه . حاولي تجنب الفرشاة الخشنة التي يمكن أن تلحق الضرر بفروة رأسك وقد تسبب التورم.5. لا تستخدمي الشامبو بالتناوبقد يؤدي الشامبو العادي الموجود في السوق إلى تهيج فروة الرأس والرقائق ، بسبب المنظفات التي تحتويها. قد يستغرق العثور على الشامبو المناسب بعض الوقت ، لكن تناوب عدة أنواع على طول الطريق قد يساعدك على التخلص من القشرة.