طريقة علاج السيلوليت في الفخذين



علاج السيلوليت في الفخذين علاج السيلوليت في الفخذين

تعاني العديد من السيدات بسبب السيلوليت، والذى ينتج للعديد من الأسباب، وفي أماكن مختلفة من الجسم، ويمكن أن يعالج السيلوليت بالعديد من الطرق.



علاج السيلوليت نهائيًا



العلاج بالليزر

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يتم إدخال ألياف ليزر صغيرة تحت الجلد، عندما يتم إطلاق الليزر، تعمل طاقة الليزر على تفتيت السيلوليت والدهون المتجمعة تحت الجلد التي تكثر من ظهور السيلوليت في الجسم.فقدان الوزنالوزن الزائد يمكن أن يجعل السيلوليت أكثر وضوحًا، بالنسبة لبعض الأشخاص ، فإن فقدان الوزن والبقاء بوزن صحي يقلل من كمية السيلوليت التي يرونها، إذا كنت تعاني من ترهل الجلد أثناء فقدان الوزن ، يمكن أن يصبح السيلوليت أكثر وضوحًا.ممارسه الرياضةهامتلاك المزيد من العضلات يجعل بشرتك تبدو أكثر نعومة وثباتًا، يمكن أن يؤدي استبدال الدهون بالعضلات أيضًا إلى جعل السيلوليت أقل وضوحًا.علاج الكربوكسييتم إدخال غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) تحت الجلد مباشرة، يختلف ثاني أكسيد الكربون عن أول أكسيد الكربون ، والذي يمكن أن يكون مميتًا، وتتمثل الآثار الجانبية المحتملة للعلاج بالكاربوكسي ثيرابي في الشعور بعدم الراحة أثناء العلاج والكدمات المؤقتة.وأظهرت الدراسات المبكرة أن النساء قد يرون القليل من السيلوليت، في إحدى الدراسات ، تلقت 10 نساء 8 علاجات، بعد هذه العلاجات ، وجد الباحثون أن النساء لديهن القليل من السيلوليت.الكريمات والمستحضراتوجد الباحثون أن بعض الكريمات والمستحضرات قد يكون لها تأثير على السيلوليت، وقد تؤدي المنتجات التي تحتوي على الكافيين إلى تجفيف الخلايا ، مما يجعل السيلوليت أقل وضوحًا، للحفاظ على النتائج ، يجب عليك تطبيق المنتج كل يوم.قد يكون للمنتج الذي يحتوي على 0.3 ٪ من الريتينول بعض التأثير على السيلوليت، تقول بعض النساء اللواتي استخدمنه إنهن يلاحظن القليل من السيلوليت، يمكن أن يساعد الريتينول على تكثيف الجلد ، مما قد يقلل من كمية السيلوليت التي تراها .علاج السيلوليت بالقهوةيمكن أن يحدث السيلوليت في أي مكان ولكنه يميل إلى أن يكون أكثر انتشارًا في المناطق التي توجد بها الأنسجة الدهنية ، مثل الأرداف والفخذين.بمجرد أن يكون لديك السيلوليت ، من الصعب جدًا التخلص منه، يركز العلاج عادة على تقليل ظهور الدمامل، قد تساعدك مقشرات القهوة في تحقيق مثل هذه التأثيرات وعلاج السيلوليت.يُعتقد أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يساعد في توسيع الأوعية الدموية وتقليل ظهور الدمامل الجلدية، قد يشد الجلد أيضًا من التأثيرات المحفزة للكافيين عن طريق تحسين تدفق الدم والتخلص من الماء الزائد.القهوة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة ، والتي يُعتقد أنها تساعد في تعزيز لون البشرة بشكل عام، وتشمل هذه الفينولات ، وهي مواد كيميائية نباتية يعتقد أنها تمنع الجذور الحرة في الجسم.فائدة أخرى لمقشر القهوة هي تأثيرات التقشير الطبيعية من القهوة نفسها، مثل أنواع التقشير الأخرى ، يمكن أن يساعد ذلك في إزالة خلايا الجلد الميتة وإضفاء مظهر أكثر نعومة وتوحيدًا على البشرة، في حين أن التقشير نفسه لا يمكنه التخلص من السيلوليت ، فإن هذه التأثيرات قد تقلل من ظهوره.علاج السيلوليت مجربالموجات فوق الصوتيةتقنية تسمى نحت الدهون بالموجات فوق الصوتية هي إجراء غير جراحي يستهدف الدهون ويدمرها، ومع ذلك ، عند دمجها مع علاج آخر للسيلوليت ، قد تقلل الموجات فوق الصوتية من ظهور السيلوليت.قد يستغرق الأمر أيضًا بضعة أسابيع أو أكثر من الاستخدام المنتظم لرؤية أي نتائج مهمة، بعد هذا الوقت ، قد تفكر في زيارة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك إذا كنت لا ترى أي تحسن في السيلوليت لديك.كما تعتبر مقشرات القهوة شكلًا رائجًا من أشكال علاج السيلوليت حيث يروج الكثير من المستخدمين لنتائج إيجابية، ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كانت الفوائد مرتبطة بالقهوة أم بفرك التقشير، ونظرًا لعدم وجود بحث علمي متاح لدعم أي ادعاءات حول مقشرات القهوة والسيلوليت ، سترغب في استخدامها ولكن بحذر.وقد يساعد التدليك أيضًا، وفقًا للجمعية الأمريكية للجراحة الجلدية ، يمكن أن يساعد التدليك في التصريف اللمفاوي وتمديد أنسجة الجلد لتحسين مظهر السيلوليت.