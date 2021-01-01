5 حيل تساعدك على فقدان الدهون بشكل أسرع



حيل تساعدك على فقدان الدهون حيل تساعدك على فقدان الدهون

عادة ما يكون التخلص من الدهون الزائدة أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلًا، لذلك قدم موقع Bright Side حيلا بسيطة ستساعدك بالتأكيد على الوصول إلى هدفك بشكل أسرع وتخسيس البطن والارداف بسرعه وبدون رجيمات قاسية وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون وإنقاص الوزن.



1. الماء

تأكد من شرب كمية كافية من الماء. يساعد جسمك على التخلص من السموم والبقاء في درجة الحرارة المناسبة. يجعل الجفاف من الصعب على الجسم التحكم في درجة حرارته وحرق الدهون المخزنة لأنه يستخدم تلك الدهون للبقاء في حالة توازن. إليك أفضل الأوقات لشرب الماء:



اشرب كوبًا من الماء الدافئ أول شيء عند الاستيقاظ في الصباح.

ماء بدرجة حرارة الغرفة قبل الوجبات.

عند ممارسة الرياضة ، اشرب كوبًا من الماء العذب قبل التمرين بنصف ساعة ، ورشف منه كل 15 دقيقة أثناء النشاط ، وكوبًا آخر في النهاية.

املأ معدتك بالماء عندما يكون لديك اشتهاء الطعام.

إذا شعرت بالعطش ، فهذا عرض من أعراض الجفاف ، لذا اشرب قدر ما تريد من الماء.

اشرب الماء البارد في منتصف النهار وبعد الظهر لبذل الطاقة.

اشرب كوبًا قبل النوم. هذا يحافظ على استمرار عملية التمثيل الغذائي ويمنع مشاكل القلب.

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2. الكربوهيدراتسيساعدك التحول إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات على حرق الدهون لأنك ستتناول كمية أقل من الأنسولين ، وهو أيضًا هرمون لتخزين الدهون. اختر الكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أو المتوسط ​​، مثل:الفاكهةالشوفان الخامالمكرونة والأرز والخبز الأسمريجب أن تكون الكمية نصف كوب وحصة واحدة فقط في اليوم.3. البروتيناتالأحماض الأمينية هي مفتاح نمو الأنسجة العضلية. الأطعمة التي تحتوي على أعلى كمية من الأحماض الأمينية هي الأطعمة الغنية بالبروتين. إذا كنت ترغب في حرق الدهون ، فمن الضروري تضمين طعام غني بالبروتين في كل وجبة ، دون المبالغة في ذلك. أفضل مصادر البروتين هي:البيض المسلوقالأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين والتونةديك رومي و صدر دجاجاللحوم الحمراء الخالية من الدهونمنتجات الألبان مثل الجبن أو الزباديالكينوا4. الدهونقد يبدو الأمر غريبًا ، لكن جسمك يحتاج إلى دهون لإنتاج الهرمونات التي تجعلك تحرق الدهون: التستوستيرون وهرمونات النمو. ومع ذلك ، ليست كل الدهون متشابهة. المفتاح هو استبدال الدهون السيئة بالدهون الجيدة.زيوت الكانولا والزيتون وعباد الشمس والذرةأفوكادوالتونة والسلمون والسردينالجوز واللوز والبندقيمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك إزالة الدهون المشبعة من نظامك الغذائي تمامًا إذا كانت تأتي من مصادر مثل:بيضلحمزبدة الفول السودانيزيت جوز الهند5. التخلص من السمومإليك الأطعمة التي يجب أن تتناولها إذا كنت ترغب في تطهير جسمك بشكل طبيعي والتخلص من السموم:خيارفلفلجزرةسبانخالخسيمكنك أيضًا صنع مشروبات التخلص من السموم. فيما يلي أربع وصفات رائعة لمشروب التخلص من الدهون.