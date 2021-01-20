تراجع سعر الغاز الطبيعي عالميا خلال التعاملات المسائية اليوم

تراجع سعر الغاز الطبيعي العالمي خلال تعاملات اليوم المسائية، بعد أن ارتفع بنحو 21 سنتًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليعاود الانخفاض مجددًا.
وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي، حسب بورصة نيويورك التجارية، 2.502 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويعاني سوق الغاز الطبيعي من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.
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