الفنادق الأمريكية تمر بأسوأ عام في تاريخها بسبب كورونا

عانت الفنادق الأمريكية من أسوأ عام في تاريخها بعد وصول أرباحها إلى صفر تقريبا وانخفاض معدلات الإشغال إلى مستويات غير مسبوقة خلال 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير مؤسسة إس. تي. إي لخدمات البيانات القول إن متوسط معدل الإشغال في الفنادق الأمريكية انخفض خلال العام الماضي إلى 44% مقابل 66ر% خلال 2019 وهو أقل معدل إشغال في تاريخ الفنادق الأمريكية.
ولأول مرة في تاريخ قطاع الفنادق الأمريكية بلغ إجمالي عدد الغرف الخالية على مدار العام حوالي مليار غرفة وهو رقم قياسي جديد حيث كان أكبر رقم للغرف الفندقية الخالية في الولايات المتحدة 786 مليون غرفة خلال عام 2009 أثناء الأزمة المالية الأمريكية.
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