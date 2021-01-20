

أسعار النفط تسجل 56.32 دولار لبرنت و53.49 دولار للخام الأمريكى أسعار النفط تسجل 56.32 دولار لبرنت و53.49 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم، 56.32 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 42 سنتا أو ما يوازي 0.8% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.49 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 51 سنتا أو ما يوازي 1%.



وتجاوزت أسعار النفط 56 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء بدعم من توقعات باعتماد الإدارة الأمريكية الجديدة إنفاقا تحفيزيا ضخما بما يعزز الطلب، فضلا عن القيود التي تفرضها أوبك على الإنتاج وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وفقا لرويترز، حيث حثت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أعضاء مجلس النواب أمس الثلاثاء على اتخاذ خطوة كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق على تحفيز للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وقال محللون إن تراجع الدولار بعد هذه التصريحات ساهم في صعود النفط.



وتوقع وزير الطاقة الإماراتى، أن تبدأ سوق الخام التعافي في 2021، مضيفا أنه يتوقع طلبا جيدا على النفط في الصين والهند.



وقال وزير الطاقة الإماراتي، إن هناك مجالا لنمو الطلب على النفط أزيد من 100مليون برميل، موضحا أن الطلب على النفط سيكون قويا مضيفا أنه لا يرى تناقضا بين بناء طاقة لإنتاج النفط في الإمارات والبقاء كعضو بأوبك+.

