أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-1-2021 فى مصر

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-1-2021 فى مصر

ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 والذى سجل ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه واحد فقط، عقب ارتفاع بنفس القيمة مساء أمس الثلاثاء، ليصبح سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 807 جنيها للجرام.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية على الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 922.25 جنيه.

عيار 21 سجل 807 جنيهات.

عيار 18 سجل 691.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6456 جنيها.
أونصة الذهب 1848 دولارا.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1850.66 دولار للأوقية (الأونصة). وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1850 دولارا.

وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها أمس الثلاثاء صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.

وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.

المصدر: اليوم السابع

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