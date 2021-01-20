

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 يناير 2021 سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 يناير 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 يناير 2021 في البنوك وشركات الصرافة.



ووفق مسح أجرته "العين الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، ارتفع متوسط سعر الدولار، في البنوك إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.



وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار في ظل توافر العملات الأجنبية، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا.

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وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى نحو 15.6781 جنيه للشراء، و15.7781 جنيه للبيع، مقابل 15.6575 جنيه للشراء، و15.7575 جنيه للبيع.أعلى سعر للدولاروسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في 22 بنكا منها، التجاري الدولي، والعقاري المصري العربي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، والأهلي المتحد، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان.وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، في بنك عودة فقط.تقليص عجز الميزان التجاريونجحت مصر في تقليص عجز الميزان التجاري بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، رغم تداعيات جائحة كورونا.وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 17% على أساس سنوي في 2020 إلى 38.291 مليار دولار.وأضافت الوزارة، أن الصادرات غير البترولية انخفضت 1% إلى 25.295 مليار دولار في 2020، في حين تراجعت الواردات 12% إلى 63.587 مليار دولار.أسعار اليورو والإسترلينيوانخفض متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، عند نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.بينما ارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.43 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع، مقابل 21.31 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع.أسعار الريال والدينار والدرهمواستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.كما ظل متوسط الدرهم الإماراتي عند مستوى، 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.بينما ارتفع متوسط الدينار الكويتي إلى 51.72 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع، مقابل 51.61 جنيه للشراء، ونحو 52.02 جنيه للبيع.مؤشرات إيجابيةوتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.