تعتبر عملية تنظيف الدجاج من أسهل عمليات التنظيف مقارنة بالأطعمة الأخرى، والعديد من الأكلات العربية التقليدية أو حتى الغربية تعتمد اعتماداً أساسيًا على الدجاج ويبقى تنظيف الدجاج هو التحدي الأكبر.
تنظيف الدجاج المجلد:
احرصي على إذابة الدجاج بشكل كامل قبل عملية التنظيف.
أزيلي جلد الدجاج، وتنظيف الأحشاء بشكل كامل.
اغسلي الدجاج من الداخل إلى الخارج بواسطة الخلّ الأبيض.
افركي الدجاج بشرائح من الليمون الحامض ورشّي الملح الخشن والفلفل.
إغسلي الدجاج بالخلّ الأبيض.
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التعليقات على بهذه الطريقة تخلصي من «زفارة الدجاج»
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