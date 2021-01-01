

بهذه الطريقة تخلصي من «زفارة الدجاج‎» بهذه الطريقة تخلصي من «زفارة الدجاج‎»

تعتبر عملية تنظيف الدجاج من أسهل عمليات التنظيف مقارنة بالأطعمة الأخرى، والعديد من الأكلات العربية التقليدية أو حتى الغربية تعتمد اعتماداً أساسيًا على الدجاج ويبقى تنظيف الدجاج هو التحدي الأكبر.



تنظيف الدجاج المجلد:



احرصي على إذابة الدجاج بشكل كامل قبل عملية التنظيف.



أزيلي جلد الدجاج، وتنظيف الأحشاء بشكل كامل.

اغسلي الدجاج من الداخل إلى الخارج بواسطة الخلّ الأبيض.

افركي الدجاج بشرائح من الليمون الحامض ورشّي الملح الخشن والفلفل.

إغسلي الدجاج بالخلّ الأبيض.

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الخل وعصير الليمون:تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من الخل ومثلها من عصير الليمون مع بعض أوراق من النعناع الطازج، قومي بوضع المكونات على الدجاج مع الحرص على توزيعها بالشكل الصحيح والمتجانس واتركي الدجاج مدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم قومي بشطف الدجاج بالماء وستلاحظين اختفاء الرائحة من الدجاج.الدقيق:تحتاجين إلى ملعقتان كبيرتان من الدقيق لتنظيف الدجاجة، افركي الدجاج بالطحين جيداً، واتركيها مدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم قومي بغسلها بالماء الجاري جيداً ثم ضعي الدجاج ليتصفى من الماء قبل البدء بطهيه.