علامات على الأظافر تشير إلى مشكلات صحية خطيرة

آخر الأخباراخبار منوعة › علامات على الأظافر تشير إلى مشكلات صحية خطيرة

صورة الخبر: علامات على الأظافر تشير إلى مشكلات صحية خطيرة
علامات على الأظافر تشير إلى مشكلات صحية خطيرة

عادة لا تظهر أي أعراض لارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ولكن في حالات نادرة يمكن اكتشاف ارتفاع مستوى الكوليسترول من حالة الأظافر.

وأفاد موقع روسيا اليوم، استنادا إلى بيانات الأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية، بأن ظهور خطوط داكنة على الأظافر ، قد تكون إشارة لوجود مشكلات صحية خطيرة.

فمثلا ، يشير النزف الشظي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وهذا بدوره يشير إلى استعداد الشخص للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

والكوليسترول، هو الستيرويد الأساسي في الجسم الذي يساهم في إنتاج الهرمونات وعملية الهضم وبناء أغشية الخلايا. وينتج الجزء الأساسي من الكوليسترول في الجسم (في الكبد والأمعاء الدقيقة والغدة الكظرية) وفقط ربع كميته تدخل الجسم مع الطعام.

وينجم عن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، نشوء اللويحات وانسداد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تكون الجلطات الدموية التي تسبب عواقب وخيمة وحتى الموت.

ومن أجل الحفاظ على مستوى طبيعي للكوليسترول في الدم يمكن استخدام منقوع زهور الزيزفون وبذور الكتان، وكذلك تناول الخضروات والفواكه الطازجة والثوم والقرفة والكركم.

ومن المهم جدا تقليل تناول الدهون الحيوانية والحلويات.
وتساعد ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وكذلك الإقلاع عن التدخين وترك الكحول، على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على علامات على الأظافر تشير إلى مشكلات صحية خطيرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39758

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager