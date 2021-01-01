كيف تمنع ظهور علامات الشيخوخة عليك؟.. اعرف العلاج

طور الباحثون علاجا جينيا نجح في مقاومة الشيخوخة لدى الفئران، الأمر الذى يعطى نتائج مبشرة عند استخدام الإنسان له، حيث اعتمد العلاج على تعطيل جين يسمى كات 7، والذى يلعب دورا مهما فى ظهور الشيخوخة بالخلايا.
وكشفت دراسة بحثية أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم عن تطوير علاج جينى جديد يساعد فى منع ظهور علامات الشيخوخة من خلال مقاومة ظهور الخلايات المسئولة عن ظهور علامات تقدم العمر، طبقا لتقرير نشرته دورية Science Translational Medicine.
وأوضح الباحثون بمعهد علم الحيوان بالأكاديمية الصينية أن العلاج الجينى الذى تم تطويره أعطى نتائج مهمة وتعد الأولى من نوعها كأول علاج فعال لعلاج الشيخوخة التى تؤرق النساء بشكل خاص، خاصة مع ظهور علامات تقدم العمر على البشرة فى مراحل مبكرة.
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