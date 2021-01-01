شاهد لحظة التفجير الانتحارى فى أحد أسواق بغداد وسقوط 12 قتيلا

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شاهد لحظة التفجير الانتحارى

بثت حسابات بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو يوثق لحظة التفجير الانتحارى "انفجار بغداد" بسوق للملابس المستعملة فى ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث سقط ما لا يقل عن 12 قتيلا و 20 جريحا جراء التفجير المزدوج.

واستهدف انتحاريين اثنين سوقا مكتظة فى العاصمة العراقية بغداد، وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية اليوم الخميس، إن مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا فقتل ثلاثة أشخاص وأصاب 16 في سوق بوسط بغداد.

وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

وكانت قد أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة رتلا للدعم اللوجستى للتحالف الدولى فى منطقة اليوسفية جنوب بغداد.

https://twitter.com/i/status/1352166063790841856

المصدر: الوكالة الوطنية العراقية للأنباء

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