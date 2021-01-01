دراسة: الشاي الأسود يثبط نشاط فيروس كورونا

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دراسة: الشاي الأسود يثبط نشاط فيروس كورونا

أجرى علماء يابانيون دراسة أظهرت فعالية الشاي الأسود في تثبيط نشاط فيروس كورونا في لعاب الشخص المصاب لمدة دقيقتين.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، أكد علماء من جامعة كيوتو الطبية أن تناول رشفة من الشاي الأسود دون تسرع يساهم في إبطال مفعول فيروس كورونا في اللعاب لمدة دقيقتين.

ووفقًا للخبراء، فإن مادة العفص الموجودة في الشاي الأسود يوقف نشاط فيروس كورونا، وكلما كان تركيز الشاي أقوى، زاد احتوائه على مادة العفص، وبالتالي يزاد تأثير تثبيط الفيروس.

ومن جانبه علق على هذه الدراسة رئيس قسم تكنولوجيا معالجة الحبوب والمخابز إيغور نيكيتين: "من الأسهل وضع القناع ومع ذلك فإن الشاي يمكن تناوله بأي كمية لذلك يمكن لمحبي الشاي أن يقللوا من احتمالية العدوى بتلك الطريقة".

ومع ذلك، أكد العلماء الروس، حقيقة أن الشاي الأسود يثبط نشاط الفيروس ولكنه لا يكفي للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

المصدر: سبوتنيك

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