دراسة: الشاي الأسود يثبط نشاط فيروس كورونا

أجرى علماء يابانيون دراسة أظهرت فعالية الشاي الأسود في تثبيط نشاط فيروس كورونا في لعاب الشخص المصاب لمدة دقيقتين.
ووفقا لوسائل إعلام روسية، أكد علماء من جامعة كيوتو الطبية أن تناول رشفة من الشاي الأسود دون تسرع يساهم في إبطال مفعول فيروس كورونا في اللعاب لمدة دقيقتين.
ووفقًا للخبراء، فإن مادة العفص الموجودة في الشاي الأسود يوقف نشاط فيروس كورونا، وكلما كان تركيز الشاي أقوى، زاد احتوائه على مادة العفص، وبالتالي يزاد تأثير تثبيط الفيروس.
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