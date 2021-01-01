في اللقطة الأخيرة.. ميلانيا تترك ترامب في موقف محرج

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ميلانيا تترك ترامب في موقف محرج

وضعت "ميلانيا ترامب" زوجها الرئيس الأمريكي السابق في موقف محرج في لحظتها الأخيرة كسيدة أولى عندما تركت دونالد ترامب بسرعة شديدة للذهاب والجلوس في السيارة بينما توقف لالتقاط الصور.

استقل الزوجان رحلتهما الأخيرة على متن طائرة الرئاسة إلى منتجع الرئيس السابق مار إيه لاجو في بالم بيتش ، فلوريدا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كان يسير الرئيس السابق وزوجته معًا على درج الطائرة، ويمسك ترامب بيد ميلانيا ، عارضة الأزياء السابقة ترتدي فستان جوتشي بقيمة 3700 دولار، ونظاراتها الشمسية العملاقة المميزة على وجهها.

بينما يتوقف زوجها للتلويح ومخاطبة حشد من الناس، تمشي ميلانيا مباشرة إلى السيارة دون أن تنظر إلى الوراء.

أدلي ترامب بتصريحات غير مسموعة بسبب صوت الطائرة ، ثم أتبع زوجته في السيارة المنتظرة.

وقد انتشرت تلك اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام شخص بتحميل اللقطات على "تويتر" مع عبارة: "ميلانيا انتهت تمامًا. لقد توقفت بالفعل عن التظاهر.

المصدر: صحيفة "ديلي ستار" البريطانية

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