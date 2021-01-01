بعد انتشار الحالات في الوسط الرياضي.. بطلة مصرية جديدة تعلن عن التحرش بها.. شاهد



بطلة مصرية جديدة تعلن عن التحرش بها بطلة مصرية جديدة تعلن عن التحرش بها

بعد انتشار حالات التحرش في الوسط الرياضي في الاونة الاخيرة , ظهرت حالة جديدة اليوم ولكن تلك المرة حالة التحرش بعيدا عن الساحرة المستديرة تماما.



فقد نشرت "دينا عبد المقصود" أول فتاة مصرية محترفة بأوكرانيا في رياضة كمال الأجسام رسائل عبر خاصية استوري علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



ويظهر في الرسائل واقعة تحرش من احد الشباب بها عبر الرسائل الخاصة، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" , والتي تضمنت وصفه لجسدها ومناطق جسمها بألفاظ بذيئة.

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وعلقت دينا علي الواقعة برسالة صوتية مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغ ضده بتهمة التحرش الإلكتروني.اقرأ ايضا: دينا عبد المقصود: اتجهت لكمال الأجسام لاستكمال رشاقتي وأنوثتي.. فيديووقالت خلال لقاء سابق برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر» إن الرياضة العنيفة لا يمكنها أن تؤثر على أنوثة البنت.وأشارت من قبل إلى أن الرياضات العنيفة، تزيد من ثقة المرأة من نفسها.أكدت أنها تعلقت بالرياضة منذ الصغر بسبب ممارسة والدتها لها.أوضحت أن تكوين عضلات الأنثى تختلف عن تكوين عضلات الرجل، مشددة على ان الأنثى لا تظهر عضلاتها بالشكل الكامل إلا الفترة التي تسبق البطولات فقط، بينما الرجال تظل عضلاتهم ظاهرة دائما ولفترات طويلة، لأن صفاتهم العضلية أقوى، وتمركز العضل لديهم اثقل.وأوضحت أن عضلات الانثي تختلف عن تكوين عضلات الرجل.وتشارك متابعيها دومًا بصورها في التمرينات، فضلًا عن بعض الصور الجريئة لها.