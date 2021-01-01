منتخب مصر لليد يكشف تفاصيل إصابة أحمد الأحمر وموقفه من خوض مباراة بيلاروسيا



تفاصيل إصابة أحمد الأحمر تفاصيل إصابة أحمد الأحمر

أعلن مجدي أبو المجد، المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، جاهزية أحمد الأحمر لمواجهة بيلاروسيا، المقررة غداً الجمعة، في الجولة الثانية للدور الثاني لبطولة العالم المقامة في مصر.



وتألق الأحمر بشكل لافت في مباراة مصر وروسيا في الجولة الأولى للدور الثاني، وسجل 6 أهداف في فوز الفراعنة بنتيجة (28-23)، مساء أمس الأربعاء.



وقال "أبو المجد" في تصريحات صحفية: "الفحوصات الطبية أثبتت أن إصابة الأحمر خفيفة وسيلحق بلقاء بيلا روسيا".

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وأكد أن ما قدمه أحمد الأحمر في لقاء روسيا طبيعي للغاية، موضحا أن المنتخب المصري يقدم أداءً ثابتًا منذ بداية المونديال.وأضاف: "أهم ما كنا نهدف إليه بعد مباراة السويد هو إخراج اللاعبين من الحالة السيئة سريعًا لاستعادة الانتصارات".وأتم: "لا نهتم بنتائج المنافسين، تركيزنا فقط منصب علي أنفسنا للفوز في المباراتين المقبلتين وضمان التأهل للدور التالي".