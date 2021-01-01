منتخب مصر لليد يكشف تفاصيل إصابة أحمد الأحمر وموقفه من خوض مباراة بيلاروسيا

آخر الأخباراخبار الرياضة › منتخب مصر لليد يكشف تفاصيل إصابة أحمد الأحمر وموقفه من خوض مباراة بيلاروسيا

صورة الخبر: تفاصيل إصابة أحمد الأحمر
تفاصيل إصابة أحمد الأحمر

أعلن مجدي أبو المجد، المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، جاهزية أحمد الأحمر لمواجهة بيلاروسيا، المقررة غداً الجمعة، في الجولة الثانية للدور الثاني لبطولة العالم المقامة في مصر.

وتألق الأحمر بشكل لافت في مباراة مصر وروسيا في الجولة الأولى للدور الثاني، وسجل 6 أهداف في فوز الفراعنة بنتيجة (28-23)، مساء أمس الأربعاء.

وقال "أبو المجد" في تصريحات صحفية: "الفحوصات الطبية أثبتت أن إصابة الأحمر خفيفة وسيلحق بلقاء بيلا روسيا".

وأكد أن ما قدمه أحمد الأحمر في لقاء روسيا طبيعي للغاية، موضحا أن المنتخب المصري يقدم أداءً ثابتًا منذ بداية المونديال.

وأضاف: "أهم ما كنا نهدف إليه بعد مباراة السويد هو إخراج اللاعبين من الحالة السيئة سريعًا لاستعادة الانتصارات".

وأتم: "لا نهتم بنتائج المنافسين، تركيزنا فقط منصب علي أنفسنا للفوز في المباراتين المقبلتين وضمان التأهل للدور التالي".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على منتخب مصر لليد يكشف تفاصيل إصابة أحمد الأحمر وموقفه من خوض مباراة بيلاروسيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18010

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager