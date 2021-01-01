أعلن مجدي أبو المجد، المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، جاهزية أحمد الأحمر لمواجهة بيلاروسيا، المقررة غداً الجمعة، في الجولة الثانية للدور الثاني لبطولة العالم المقامة في مصر.
وتألق الأحمر بشكل لافت في مباراة مصر وروسيا في الجولة الأولى للدور الثاني، وسجل 6 أهداف في فوز الفراعنة بنتيجة (28-23)، مساء أمس الأربعاء.
وقال "أبو المجد" في تصريحات صحفية: "الفحوصات الطبية أثبتت أن إصابة الأحمر خفيفة وسيلحق بلقاء بيلا روسيا".
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التعليقات على منتخب مصر لليد يكشف تفاصيل إصابة أحمد الأحمر وموقفه من خوض مباراة بيلاروسيا
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