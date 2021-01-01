وكيل محمد إبراهيم عن مفاوضات الأهلي وبيراميدز: زملكاوي ابن زملكاوي.. فيديو

آخر الأخباراخبار الرياضة › وكيل محمد إبراهيم عن مفاوضات الأهلي وبيراميدز: زملكاوي ابن زملكاوي.. فيديو

صورة الخبر: محمد إبراهيم
محمد إبراهيم

كشف سالم محمد سالم، وكيل محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، أن اللاعب تلقى عروضا من الأهلى وبيراميدز، عن طريق مفاوضات رسمية مع نادى المقاصة، ومسئولو المقاصة أعلنوا بنفسهم عن ذلك.

وأضاف سالم محمد سالم، فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيب على إم بي سي مصر ، أن الاتفاق على الأمور المالية كان سببا فى فشل المفاوضات، مشيرا إلى ان اللاعب زملكاوي ابن زمالكاوي

وأضاف سالم عن انتقال بامبو للبنك الأهلى أن الجونة طلب ضم بامبو، لكن الزمالك منح اللاعب حرية التفاوض مع الجونة، إلا أن اللاعب اختار البنك الأهلى.

وعن مصطفى فتحى فكانت رغبته اللعب لفريق سموحة حتى يضمن المشاركة، ولذلك كانت قيمة انتقال اللاعب إلى الفريق السكندرى أعلى من القيمة التى كان عرضها البنك الأهلى لضم فتحى.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وكيل محمد إبراهيم عن مفاوضات الأهلي وبيراميدز: زملكاوي ابن زملكاوي.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32393

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager