مدحت شلبي: رجوع اتحاد الكرة في قرار إيقاف الشناوي بيفكرني بـ "المعلم حنفي"

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صورة الخبر: مدحت شلبي
مدحت شلبي

أكد الإعلامى مدحت شلبى على عدم تفضيله اتخاذ اللجنة الثلاثية بقرار والعدول عنه، وذلك بعد الرجوع فى قرار عقوبة محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، من 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه إلى مباراة واحدة وتغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه.

وقال الإعلامى مدحت شلبى، خلال تقديمه برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: " كنت لا احب أن اتحاد الكرة يأخد قرار ويتم الرجوع فيه، يذكرني الموقف (بـ المعلم حنفى في فيلم ابن حميدو خلاص تنزل المرادى) -على حد قوله-، وأنا مش ضد محمد الشناوى صاحب الأخلاق الكبيرة ولكن الغلط موجود".

وأضاف مدحت شلبى: "لو كانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى اللى موجودة في هذه الحالة لن تتراجع عن العقوبة نهائيا، ولكن توقعت التراجع عن القرار لأنى عارف الشخصيات".

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا جاء ضمن قرارات مجلس إدارته: "تخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ الف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات و ذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة."

المصدر: elbalad

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