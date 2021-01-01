أحمد شوبير يكشف قيمة فسخ تعاقد النادي الأهلي وجيرالدو



جيرالدو جيرالدو

كشف الإعلامي أحمد شوبير قيمة فسخ التعاقد بين الأهلي وجيرالدو جناح الفريق الأول لكرة القدم ، والذى شغل الشارع الرياضي في الساعات الأخيرة.



وقال شوبير، خلال برنامجه ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "جيرالدو رحل عن الأهلي مقابل الحصول على 390 ألف دولار على أن تسدد على 3 أقساط القسط الأول منها حصل عليه الأربعاء".



وتابع شوبير: "جيرالدو كان يتبقى له موسمين ونصف في الأهلي وهو ما كان يكبد النادي مليون ومائة وخمسون ألف دولار عن هذه الفترة فكان لزاما على الأهلي فسخ عقد اللاعب".

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علن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء فسخ تعاقد المحترف الأنجولي جيرالدو دا كوستا بعد مفاوضات بين الطرفين منذ فترة على فسخ التعاقد.وأفاد أمير توفيق في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق تم مع جيرالدو على فسح التعاقد بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.