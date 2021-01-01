أحمد شوبير يكشف قيمة فسخ تعاقد النادي الأهلي وجيرالدو

آخر الأخباراخبار الرياضة › أحمد شوبير يكشف قيمة فسخ تعاقد النادي الأهلي وجيرالدو

صورة الخبر: جيرالدو
جيرالدو

كشف الإعلامي أحمد شوبير قيمة فسخ التعاقد بين الأهلي وجيرالدو جناح الفريق الأول لكرة القدم ، والذى شغل الشارع الرياضي في الساعات الأخيرة.

وقال شوبير، خلال برنامجه ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "جيرالدو رحل عن الأهلي مقابل الحصول على 390 ألف دولار على أن تسدد على 3 أقساط القسط الأول منها حصل عليه الأربعاء".

وتابع شوبير: "جيرالدو كان يتبقى له موسمين ونصف في الأهلي وهو ما كان يكبد النادي مليون ومائة وخمسون ألف دولار عن هذه الفترة فكان لزاما على الأهلي فسخ عقد اللاعب".

علن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء فسخ تعاقد المحترف الأنجولي جيرالدو دا كوستا بعد مفاوضات بين الطرفين منذ فترة على فسخ التعاقد.

وأفاد أمير توفيق في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق تم مع جيرالدو على فسح التعاقد بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أحمد شوبير يكشف قيمة فسخ تعاقد النادي الأهلي وجيرالدو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39302

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager