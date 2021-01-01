تفشي لغة الجسد الكثير من الأسرار التي يكنها الشخص بداخله، فكانت خطوات وملامح ميلانيا ترامب الأخيرة في البيت الأبيض وأمام الكاميرات تفصح عما تشعر به من داخلها حتى كان سهل على خبراء في لغة الجسد أن يدركوا حقيقة مشاعرها.
قالت خبيرة في لغة الجسد إن "ميلانيا ترامب" لم تُظهر إحساسًا حقيقيًا بالعواطف الإيجابية، عند خروجها من البيت الأبيض للمرة الأخيرة"، فعلى ما يبدو أن "ميلانيا" تخلت عن مشاعرها الحقيقية في يومها الأخير في البيت الأبيض، وجاهدت في التمثيل لتبدو مزيفة وخادعة".
كانت خبيرة لغة الجسد "جودي جيمس" قد أصدرت حكمها على لغة جسد كل من دونالد وميلانيا ترامب أثناء توديعهما لمنزلهما ومكاتبهما في السنوات الأربع الماضية.
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التعليقات على مزيفة وخادعة.. جسد ميلانيا ترامب يفضح أسرارها ومشاعرها الحقيقية
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