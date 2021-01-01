9 قواعد لا غنى عنها للعناية بالبشرة.. هتخلى وشك ينور



قواعد لا غنى عنها للعناية بالبشرة قواعد لا غنى عنها للعناية بالبشرة

في هذا التقرير ننشر روتينا صحيا للعناية بالبشرة، ومن أجل الحصول على بشرة مشعة ومشرقة، قادرة على مواجهة أشعة الشمس والتلوث.





وهناك 9 قواعد أساسية للعناية بالبشرة هى كالتالى:



الماء

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نظفي وجهك بالماء، هو الخطوة الأولى للحصول على بشرة متوهجة، يحتاج وجهنا إلى كمية مناسبة من الماء، تأكدي من أنك قد قمت بالفعل بإزالة المكياج من الليلة الماضية لا تنامي بالمكياج أبدا، حتى لا تصاب بشرتك بالجفاف.التونراستخدمي التونر، لإزالة أي أجزاء متبقية من الزيت والأوساخ التي خلفها المنظف، كما أنها تغلق المسام، و يمنع التونر الجلد من إنتاج الزيت الزائد.السيروماستخدمى المصل "السيروم" للتعامل مع مشاكل البشرة، خذي بضع قطرات من المصل وقومى بتسخينه عن طريق فركه بين راحة يدك. ضعي السيروم على البشرة بدءاً من الأنف واتجهي للخارج، اتركيه لمدة 2-3 دقائق حتى يمتصه الجلد.إزالة المكياجمن المهم أيضا إزالة المكياج، قبل الذهاب إلى الفراش، أو إذا كنت تضعيه لفترة طويلة جدًا. من المهم أن تمنحي بشرتك وقتًا للتنفس، استخدمي منظفًا مائيًا جيدًا للماكياج وأزيلي كل الطبقات. بعد ذلك، استخدمي غسول الوجه ثم اتبعيه بمرطب جيد.الترطيبروتين العناية بالبشرة سيكون غير مكتمل بدون استخدام مرطب، رطبي بشرتك باستخدام مرطب آمن على بشرتك.نظفي فرش المكياج بانتظاملتجنب تراكم بقايا المكياج والبكتيريا، استخدمي الشامبو والبلسم لتنظيف فرشك كما تفعلي تماما مع شعرك، تساعد فرش التنظيف على تنعيم الماكياج عند وضعه في كل مرة .لا تنسى استخدام واقي الشمس قبل الخروجضعي واقيًا جيدًا من الشمس بمعامل حماية من الشمس 40 أو أعلى وحاولي تجنب أشعة الشمس قدر الإمكان عند الخروج.استخدمي مرطب الشفاه خلال فصل الشتاءتميل شفاهنا إلى الجفاف فى الشتاء، وهو ما قد يؤدي إلى التهاب الجلد حول الفم. من أجل تجنب ذلك، استخدمى مرطب أساسي مثل الفازلين .تناولي الفيتامينات ومضادات الأكسدة لبشرة صحيةيؤدي عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ إلى انخفاض مستويات فيتامين (د) لديك، لذا فإن إضافة فيتامين C و D إلى المكملات الغذائية، بالإضافة إلى مكملات أحماض أوميجا الدهنية وتجنب تناول السكر والكحول، سيكون مفيدا لبشرتك.