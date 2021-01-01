طريقة عمل البسبوسة السادة زى المحلات

البسبوسة السادة
تعد البسبوسة من أطباق الحلويات الشرقية الأساسية على السفرة المصرية، فهى إحدى الأطباق اللذيذة التى نفضلها جميعا، ورغم بساطتها إلا أن طريقة تحضيرها تتضمن بعض التفاصيل التى تضمن الحصول على بسبوسة لذيذة تشبه الجاهزة تماما.
وتواجه أمهاتنا في كثير من الأحيان تساؤلا "ليه البسبوسة مش زي بتاعت برا أو بتاعت المحلات"، الأمر ربما يكون بسيط جدا يحتاج فقط التركيز في التفاصيل، أولا لا تصدقي أى وصفة تتضمن إضافة بيكنج بودر إلى السميد، كذلك شربات البسبوسة لابد أن يضاف ساخن جدا إلى البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن وغيرها من التفاصيل التى سنوضحها من خلال التقرير.
وإليك طريقة عمل البسبوسة السادة: أولاً المقادير
3 كوب سميد بسبوسة
3 معالق كبيرة من جوز الهند الناعم
3/4 كوب من السمن
3/4 كوب لبن
3/4 كوب سكر
1/2 كوب شربات تقيل
معلقة طحينة
مقادير الشربات :
كوب وربع سكر
كوب وربع ماء
1/2 ليمونة
طريقة عمل البسبوسة السادة :
في وعاء عميق افرغى السميد وجوز الهند واخلطيهم جيدا.
احضري صينية فرن مقاس 28 وأدهنيها بالسمن والطحينة.
في إناء متوسط افرغي اللبن الدافىء والسمن الدافئة والسكر والشربات وقلبيهم جيدا حتى يذوب السكر تماما.
احضري خليط السميد وجوز الهند وافرغيه على الخليط السابق وقلبيه بهدوء حتى يصبح قوامها "مرمل"
افرغي الخليط في الصينية واضغطيه جيدا لكي تكون متساوية تماما.
ادخلى الصينية في فرن ساخن عند درجة حرارة 220
اتركي الصينية حتى تحمر
طريقة تحضير شربات البسبوسة:
ضيفي 1و 1/4 كوب من السكر إلى مثلهم من الماء.
ضعى الخليط على نار هادئة مع التقليب.
اتركي الخليط حتى يغلى لمدة 5 دقائق.
ضيفي قطرات الليمون إلى الخليط
يضاف الشربات المغلى إلى صينية البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن حتى تحافظ على قوامها الطري اللذيذ.
يمكنك تقطيع البسبوسة إلى مربعات صغيرة، وتقدم باردة في أطباق.
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