4 أحذية شتوية تسيطر على موضة 2021.. السليكون والمبطنة بالفرو أبرزها

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أحذية شتوية تسيطر على موضة 2021

شراء أحذية أنيقة دون إنفاق الكثير من الأموال حلم أغلب الفتيات، والوقت الحالي هو أفضل وقت للتسوق للأحذية الشتوية، لأن الكثير من تجار التجزئة يعرضون مجموعاتهم الشتوية للبيع استعدادًا لكل ما هو جديد ينتظرنا في الربيع، وإليك نقلًا عن موقع "whowhatwear" أبرز أشكال الأحذية التي تسيطر على موضة شتاء 2021، ولا تحتاج لإنفاق الكثير من الأموال لشرائها في الوقت الحالي.

يعد الحذاء الـ Platform المصمم برقبة طويلة "بوت"، من أبرز الأحذية الشتوية التي تسيطر على موضة 2021، وظهر في الكثير من إطلالات الفتيات المهتمات بالموضة على موقع تبادل الصور Instagram.

الأحذية ذات الكعب المربع
تفضل الكثير من الفتيات ارتداء الأحذية ذات الكعب المرتفع لما تضفيه على إطلالاتهن من أناقة وأنوثة، إلا أنها تسبب لهن في الكثير من الألم، وتعد الأحذية ذات الكعب المربع هي دائمًا الخيار المثالي للجمع بين الأناقة والراحة، والتي يمكنك اقتنائها في شتاء 2021.

الأحذية الكلاسيكية المبطنة
ما زالت الأحذية الكلاسيكية الشتوية تسيطر على موضة كل عام، تلك المبطنة بالفرو التي توفر الدفء والأناقة في آن واحد، والتي تمتلكها أغلب الفتيات.

الحذاء السليكون
ظهرت موضة الأحذية السليكون، وقدمتها العديد من دور الأزياء العالمية، باعتبارها من القطع المناسبة للأماكن الباردة والتي تشهد سقوط الكثير من الأمطار، لذا يعد هذا الحذاء من القطع الأساسية التي يفضل أن تمتلكها أغلب الفتيات، وقد ظهرت بها الكثيرات منهن، واخترن اللون الأبيض بشكل خاص.

المصدر: موقع "whowhatwear"

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