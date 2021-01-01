تمتلك الملوخية قدرا كبير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والشعر والبشرة أبرزها المغنيسيوم وفسفور وبوتاسيوم والحديد كما انها تتمتع بمذاق بمذهل .
وتساعد الملوخية فى تحسين الدورة الدموية ومكافحة البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض والوقاية من السرطان والتخفيف من الأمراض الناتجة عن العدوى والبكتيريا الإشريكية القولونية التى تسبب الام فى الامعاء وتقلل من ارتفاع مستوى سكر الدم.
وتبحث العديد من النساء عن الوصفات الجديدة لإبهار اسرتها وضيوفها ،
لذا نقدم لكم طريقة عمل ملوخية بالحمص بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.
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