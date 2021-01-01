يرى أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن فرجاني ساسي، لاعب الفريق أمام ثلاثة احتمالات في المباراة القادمة ضد أسوان، في بطولة الدوري.
وقال قاسم عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) اليوم الأربعاء: "ربما يشارك ساسي أساسيا في وسط الملعب، أو يتم توظيفه في مركز آخر مثلما أدى مهام صانع الألعاب عند مشاركته بديلا أمام الجونة، وقد نجده أيضا يجلس على مقاعد البدلاء".
وأضاف "في ظل ضغط المباريات، تدوير اللاعبين أمر طبيعي، لقد حدث ذلك مع عبد الله جمعة وشيكابالا وحازم إمام في المباريات الأخيرة".
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التعليقات على أشرف قاسم: ساسي أمام 3 احتمالات ضد أسوان.. وراض عن التحكيم
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