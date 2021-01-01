أشرف قاسم: ساسي أمام 3 احتمالات ضد أسوان.. وراض عن التحكيم

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صورة الخبر: فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

يرى أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن فرجاني ساسي، لاعب الفريق أمام ثلاثة احتمالات في المباراة القادمة ضد أسوان، في بطولة الدوري.

وقال قاسم عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) اليوم الأربعاء: "ربما يشارك ساسي أساسيا في وسط الملعب، أو يتم توظيفه في مركز آخر مثلما أدى مهام صانع الألعاب عند مشاركته بديلا أمام الجونة، وقد نجده أيضا يجلس على مقاعد البدلاء".

وأضاف "في ظل ضغط المباريات، تدوير اللاعبين أمر طبيعي، لقد حدث ذلك مع عبد الله جمعة وشيكابالا وحازم إمام في المباريات الأخيرة".

في سياق آخر بسؤاله عن تقييم أداء الحكام، رد أشرف قاسم "راض عن أداء التحكيم بشكل عام، ويجب مساندة الحكم فهو مثل اللاعب، ونترك التقييم والمحاسبة للمسؤولين في لجنة الحكام، لأن هناك متابعة دقيقة لأداء الحكام عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وشدد "لا يوجد فريق في العالم لا يستفيد من التحكيم أو يعاني من أخطاء الحكام".

وأتم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك "لا أتفق مع فكرة إلغاء الاعتماد على تقنية الفيديو، فهي مهمة وضرورية".

وينفرد الزمالك بقمة صدارة الدوري برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي.

المصدر: filgoal

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