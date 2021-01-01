بنصائح فعالة.. طرق علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس

لن يزول خراج السن من دون علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس بسبب الخراج، فقد يقل الألم بشكل كبير، ولكن ستظل بحاجة إلى علاج للأسنان. إذا لم يصرف الخراج.
وقد تنتشر العدوى إلى الفك، وإلى مناطق أخرى من الرأس والرقبة. وقد تعاني إنتانًا أيضًا، وهو عدوى مهددة للحياة، تنتشر في جميع أنحاء الجسم، وإذا كنت تعاني ضعف الجهاز المناعي، وتركت خراج السن دون علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس، فإن خطر انتشار العدوى يزيد بدرجة أكبر.
ولتجنب تسوس الأسنان لأنه أمرٌ ضروريٌ لمنع خُراج الأسنان واللجوء إلى علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس، ويجب الاعتنِاء بأسنانك جيدًا لتجنب تسوس الأسنان، وذلك عبر اتباع بعض النصائح وتشمل:
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