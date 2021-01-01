بنصائح فعالة.. طرق علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس



علاج انتفاخ اللثة علاج انتفاخ اللثة

لن يزول خراج السن من دون علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس بسبب الخراج، فقد يقل الألم بشكل كبير، ولكن ستظل بحاجة إلى علاج للأسنان. إذا لم يصرف الخراج.



وقد تنتشر العدوى إلى الفك، وإلى مناطق أخرى من الرأس والرقبة. وقد تعاني إنتانًا أيضًا، وهو عدوى مهددة للحياة، تنتشر في جميع أنحاء الجسم، وإذا كنت تعاني ضعف الجهاز المناعي، وتركت خراج السن دون علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس، فإن خطر انتشار العدوى يزيد بدرجة أكبر.



ولتجنب تسوس الأسنان لأنه أمرٌ ضروريٌ لمنع خُراج الأسنان واللجوء إلى علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس، ويجب الاعتنِاء بأسنانك جيدًا لتجنب تسوس الأسنان، وذلك عبر اتباع بعض النصائح وتشمل:

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1- استخدم مياه الشرب المعالجة بالفلور.2- نظف أسنانك مرتين على الأقل يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.3- استخدم خيط تنظيف الأسنان أو خلة أسنان للتنظيف بين الأسنان بشكل يومي.4- استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أو أربعة أشهر، أو كلما تلفت شعيرات الفرشاة.5- تناول الطعام الصحي، وقلل من المواد السكرية والوجبات الخفيفة التي تتخلل تلك الوجبات الرئيسية.6- قم بزيارة طبيب الأسنان من أجل إجراء فحوصات بانتظام وتنظيف احترافي.7- ننصحك بشطف فمك باستخدام مطهر الفم والذي يحتوي على الفلوريد لإضافة طبقة إضافية من الحماية ضد تسوس الأسنان.