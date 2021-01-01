فوائد زيت السمسم.. وإليكم أبرز استخداماته



زيت السمسم زيت السمسم

يدخل زيت السمسم في العديد من العلاجات والاستخدامات المختلفة للعناية بالصحة والبشرة والشعر، وهو زيت نباتي صالح للأكل مشتق من بذور السمسم، وقد استخدمت فوائد زيت السمسم في الطب البديل كزيت للتدليك والعلاجات التقليدية.



وبالإضافة إلى زيت السمسم فهو زيت يعمل على زيادة الأيض، فضلًا عن خفض نسبة الكوليسترول الضار، كما أن زيت السمسم يعمل في الحفاظ على صحة البشرة وتغذية الشعر ومنحه النعومة، وفيما يلي سنقوم بذكر فوائد زيت السمسم واستخداماته.



1- محاربة التجاعيد الترطيب :

ويعتبر زيت السمسم من أفضل المواد الطبيعية التي تعطي البشرة صفاءً وإشراقًا، وهو يعمل على نضارة البشرة، الأمر الذي يحارب ظهور التجاعيد، بالإضافة إلى ان زيت السمسم يستخدم في حالة جفاف الجلد وفي حالة الحساسية.

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2- ينشط عضلة القلب :ويعتبر زيت السمسم انه مفيد للقلب لأنه ينشط الدورة الدموية ويخفف مستويات الكوليسترول ويمنع تصلب الشرايين.3- يخفض ضغط الدم :ويعمل زيت السمسم على خفض ضغط الدم وينظم نبضات القلب لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.4- يحارب زيادة الوزن :ويحارب زيت السمسم زيادة الوزن، وذلك لأنه لا يحتوي على كوليسترول ويحتوي على فيتامين هـ (e) وعلى الكالسيوم.5- القضاء على شيب الشعر :ويفيد زيت السمسم في القضاء على شيب الشعر و إعطاء اللون للشعر الرمادي الحديث الظهور، وكذلك في علاج بعض أمراض الشعر كـ التساقط والهيشان.