فوائد زيت السمسم.. وإليكم أبرز استخداماته

يدخل زيت السمسم في العديد من العلاجات والاستخدامات المختلفة للعناية بالصحة والبشرة والشعر، وهو زيت نباتي صالح للأكل مشتق من بذور السمسم، وقد استخدمت فوائد زيت السمسم في الطب البديل كزيت للتدليك والعلاجات التقليدية.
وبالإضافة إلى زيت السمسم فهو زيت يعمل على زيادة الأيض، فضلًا عن خفض نسبة الكوليسترول الضار، كما أن زيت السمسم يعمل في الحفاظ على صحة البشرة وتغذية الشعر ومنحه النعومة، وفيما يلي سنقوم بذكر فوائد زيت السمسم واستخداماته.
1- محاربة التجاعيد الترطيب :
ويعتبر زيت السمسم من أفضل المواد الطبيعية التي تعطي البشرة صفاءً وإشراقًا، وهو يعمل على نضارة البشرة، الأمر الذي يحارب ظهور التجاعيد، بالإضافة إلى ان زيت السمسم يستخدم في حالة جفاف الجلد وفي حالة الحساسية.
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