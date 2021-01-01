تعرف على كيفية حساب سعر كيلو وات الكهرباء التجارى والمنزلى

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نظامًا للمحاسبة وإصدار فواتير الاستهلاك مقسم لثلاثة قطاعات بين "المنزلي، والتجاري، والصناعي"، وحددت لمحاسبة أصحاب النشاطات التجارية عدة شرائح للمحاسبة تختلف حسب استهلاك كل منشأة، وحدد شرائح سعر كيلو وات الكهرباء المنزلي 2021، وأسعار كيلو وات الكهرباء التجارى 2021.
سعر كيلو وات الكهرباء التجارى 2021
وأعلنت في بداية شهر يونيو الماضي أسعار 5 شرائح للاستهلاك التجاري في 2021 وهي مقسمة كالتالي:
1- الشريحة الأولي استهلاك من صفر إلى100 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ65 قرشًا.
2- الشريحة الثانية استهلاك من صفر إلى 250 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ115 قرشًا.
3- الشريحة الثالثة استهلاك من صفر إلى 600 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ140 قرشًا.
4- الشريحة الرابعة استهلاك من 601 إلى1000 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ155 قرشًا.
5- الشريحة الخامسة استهلاك من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ160 قرشًا.
وتضاف على الفاتورة أو في حالة شحن الكارت رسوم خدمة العملاء والتي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بـ5 جنيهات.
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلن في منتصف شهر يونيو الماضي أسعار استهلاك شرائح الكهرباء للقطاع التجاري والمنزلي والصناعي، وأعلن أن الدعم الحكومي لن يرفع قبل عام 2025، وفق رؤية الحكومة بمد فترة رفع الدعم، والتي كان لها من المقرر أن تنتهي في 2021 ولكن بسبب الظروف المالية للمستهلكين الناتجة عن جائحة كورونا فصدر قرار بالمد.
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