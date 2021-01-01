

تعرف على كيفية حساب سعر كيلو وات الكهرباء التجارى والمنزلى تعرف على كيفية حساب سعر كيلو وات الكهرباء التجارى والمنزلى

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نظامًا للمحاسبة وإصدار فواتير الاستهلاك مقسم لثلاثة قطاعات بين "المنزلي، والتجاري، والصناعي"، وحددت لمحاسبة أصحاب النشاطات التجارية عدة شرائح للمحاسبة تختلف حسب استهلاك كل منشأة، وحدد شرائح سعر كيلو وات الكهرباء المنزلي 2021، وأسعار كيلو وات الكهرباء التجارى 2021.

سعر كيلو وات الكهرباء التجارى 2021

وأعلنت في بداية شهر يونيو الماضي أسعار 5 شرائح للاستهلاك التجاري في 2021 وهي مقسمة كالتالي:

1- الشريحة الأولي استهلاك من صفر إلى100 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ65 قرشًا.

2- الشريحة الثانية استهلاك من صفر إلى 250 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ115 قرشًا.

3- الشريحة الثالثة استهلاك من صفر إلى 600 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ140 قرشًا.

4- الشريحة الرابعة استهلاك من 601 إلى1000 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ155 قرشًا.

5- الشريحة الخامسة استهلاك من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ160 قرشًا.



وتضاف على الفاتورة أو في حالة شحن الكارت رسوم خدمة العملاء والتي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بـ5 جنيهات.



وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلن في منتصف شهر يونيو الماضي أسعار استهلاك شرائح الكهرباء للقطاع التجاري والمنزلي والصناعي، وأعلن أن الدعم الحكومي لن يرفع قبل عام 2025، وفق رؤية الحكومة بمد فترة رفع الدعم، والتي كان لها من المقرر أن تنتهي في 2021 ولكن بسبب الظروف المالية للمستهلكين الناتجة عن جائحة كورونا فصدر قرار بالمد.

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سعر كيلو وات الكهرباء المنزلي 2021ووفق المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، فأن أسعار استهلاك الكهرباء المنزلي جاء سعر كيلو وات الكهرباء المنزلي 2021 كالتالي:1- الشريحة الأولي استهلاك من صفر إلى 50 كيلو وات حساب الكيلوات الواحد بـ38 قرشًا.2- الشريحة الثانية استهلاك من 51 إلى100 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ48 قرشًا.3- الشريحة الثالثة استهلاك من صفر إلى200 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ65 قرشًا.4- الشريحة الرابعة استهلاك من 201 إلى350 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ96 قرشًا.5- الشريحة الخامسة استهلاك من 351 إلى650 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ118 قرشًا.6- الشريحة السادسة استهلاك من 651 إلى1000 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ140 قرشًا.