

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 20 يناير، وننشر أسعار صرف الدولار في عدد من البنوك المصرية.



على موقع البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الدولار 15.6575 جنيه للشراء، و15.7575 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنييه للبيع.

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بلغ سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.وبلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي تداول بنك QNB الأهلي سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المتحد عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.