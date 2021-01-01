استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 20 يناير، وننشر أسعار صرف الدولار في عدد من البنوك المصرية.
على موقع البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الدولار 15.6575 جنيه للشراء، و15.7575 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنييه للبيع.
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التعليقات على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء
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