واردات مصر غير البترولية تهبط 8.3 مليار دولار خلال 2020

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن واردات مصر غير البترولية شهدت تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12% لتبلغ 63.587 مليار دولار مقابل 71.867 مليار دولار خلال عام 2019 لتهبط بنحو 8.28 مليار دولار .
وأوضحت أن هذا التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الانتاج محلياً بدلاً من استيرادها وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي اطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.
وأكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، لافتاً إلى أن هناك عدد من القطاعات شهدت وارداتها إنخفاضاً ملموساً خلال عام 2020 تضمنت قطاع الملابس الجاهزة الذى انخفضت وارداته بنسبة 24% حيث سجلت 414 مليون دولار مقارنة بنحو 544 مليون دولار خلال عام 2019.
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