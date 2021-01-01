

واردات مصر غير البترولية تهبط 8.3 مليار دولار خلال 2020 واردات مصر غير البترولية تهبط 8.3 مليار دولار خلال 2020

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن واردات مصر غير البترولية شهدت تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12% لتبلغ 63.587 مليار دولار مقابل 71.867 مليار دولار خلال عام 2019 لتهبط بنحو 8.28 مليار دولار .



وأوضحت أن هذا التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الانتاج محلياً بدلاً من استيرادها وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي اطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.





وأكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، لافتاً إلى أن هناك عدد من القطاعات شهدت وارداتها إنخفاضاً ملموساً خلال عام 2020 تضمنت قطاع الملابس الجاهزة الذى انخفضت وارداته بنسبة 24% حيث سجلت 414 مليون دولار مقارنة بنحو 544 مليون دولار خلال عام 2019.

قد يعجبك أيضا...

وتراجعت واردات الصناعات اليدوية بنسبة 21% لتسجل 317 مليون دولار مقارنة بـنحو 401 مليون دولار خلال عام 2019 ، وكذلك واردات منتجات قطاع الجلود والاحذية بنسبة 20% لتسجل 162 مليون دولار مقارنة بـ 202 مليون دولار خلال عام2019 .وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرى أشار إلى أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.1 % من اجمالى الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 11.57 مليار دولار، والولايات المتحدة بقيمة 4.577 ملياردولار، وألمانيا بقيمة 3.959 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 3.148 مليار دولار، وروسيا الاتحادية بقيمة 2.935 مليار دولار .