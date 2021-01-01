

عاجل| ارتفاع أسعار الذهب.. والعيار يقفز 4 جنيهات عاجل| ارتفاع أسعار الذهب.. والعيار يقفز 4 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وقفز الذهب بنحو 4 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 806 جنيهًا، وعيار 18 نحو 691 جنيهًا، وعيار 24 نحو 921 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6448 جنيها.

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وشهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الثاني من يناير 2021، حالة من التراجع.وانخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تراوحت بين 6 جنيهات و8 جنيهات، بينما انخفض عيار 21 بقيمة بلغت 7 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.وشهدت أسعار الذهب في مصر، خلال عام 2020، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات العام، مالت إلي الارتفاع في أغلب الوقت من العام، وذلك انعكاسا لتذبذب أسعارها عالميا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، مما يدفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات.وربح سعر عيار 21 نحو 147 جنيهًا، خلال عام 2020، وزاد سعر عيار 18 بقيمة بلغت 126 جنيهًا، خلال عام، وسعر عيار 24 بنحو 168 جنيهًا، خلال عام، في حين زاد سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 1176 جنيهًا، خلال عام.