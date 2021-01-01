

صدمة "علمية" بسبب ما اكتشفه الخبراء في سلالة جنوب أفريقيا لفيروس كورونا المستجد صدمة "علمية" بسبب ما اكتشفه الخبراء في سلالة جنوب أفريقيا لفيروس كورونا المستجد

كشفت تقارير إخبارية عالمية عما أطلقت عليه بـ"صدمة علمية"، بسبب ما اكتشفه الخبراء في سلالة جنوب أفريقيا الجديدة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".



ونشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية تفاصيل تلك الدراسة الجديدة، التي توصل لها علماء في علم الجينوم، من أن سلالة فيروس كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا أكثر قابلة للعدوى من كل السلالات المكتشفة للفيروس.



وحذرت الدراسة من أن تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا، في حال انتشارها ستؤدي إلى "طفرة" في أعداد الإصابات في العالم.

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وأوضح الخبراء أن سلالة جنوب أفريقيا الجديدة أكثر قابلة للعدوى بنسبة تصل إلى 50% عن السلالات السابقة.ونقلت الوكالة عن رئيس فريق الخبراء الخاص بمرض "كوفيد 19" في جنوب أفريقيا، سالم عبد الكريم، قوله إن "سلاسلة جنوب أفريقيا الجديدة تحمل اسم 501-في2، والتي تم التعرف عليها في الشهر الماضي، يمكنها الالتصاق بالخلايا البشرية بصورة أكثر كفاءة عن سابقاتها من السلالات".وتابع عبد الكريم، بقوله: "البيانات أظهرت في الوقت نفسه أنه ليس من المرجح أن تتسبب السلالة الجديدة في دخول المريض إلى المستشفى أو في وفاته".وكانت بريطانيا وجنوب أفريقيا قد اكتشفتا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، أسرع انتشارا وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.وأطلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، تحذيرا من أن سلالات فيروس كورونا الجديد، يمكن أن تكون خادعة لاختبارات الإصابة والعدوى بـ"كوفيد 19". وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن مقدمي الرعاية الصحية والمختبرات لاحظوا أن المتغيرات الجينية لفيروس كورونا المستجد المعروفة باسم السلالات الجديدة سواء تلك الظاهرة في بريطانيا أو جنوب أفريقيا تظهر نتائج اختبارات خاطئة للإصابة بـ"كوفيد 19".