

طريقة عمل حلويات للرجيم من الشوفان طريقة عمل حلويات للرجيم من الشوفان

تعرفي مع لهلوبة على طريقة عمل حلويات للرجيم من الشوفان، وهو أمر قد يدهشك في البداية، فربما لم يخطر على بالك أن بإمكانك تناول الحلوى خلال الرجيم، مع الحصول أيضًا على جسم رشيق ومثالي بعيدًا عن تراكم الدهون والمعاناة من الوزن الزائد.



ويتميز الشوفان بأنه وسيلة سريعة للتخلص من الشعور بالجوع بأقل عدد من السعرات الحرارية الممكنة، لذا نقدم لكِ اليوم 3 وصفات لحلويات دايت من الشوفان.



طريقة عمل كرات الشوفان بالشوكولاتة:

المقادير:

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- كوب ونصف شوفان مطحون نصف طحنة.ـ ½ كوب سوداني مطحون ناعم.ـ 2 ملعقة كاكاو خام.ـ ملعقة قرفة.ـ ¼ كوب قشطة.ـ ¼ كوب عسل أبيض.طريقة التحضير:ـ في مقلاة على نار هادئة، ضعي الشوفان مع التقليب المستمر.ـ أضيفي السوداني المطحون تدريجيًا أثناء تقليب الشوفان.ـ ضعي باقي المقادير مع استمرار التقليب ليمتزجوا جميعًا.ـ اتركي الخليط ليبرد، ثم خذي منه قطعة وشكليها على هيئة كرة، وهكذا حتى تنتهي من الكمية.ـ ضعي الكرات في الثلاجة، وتناوليها عند الشعور بالجوع.طريقة عمل الشوفان بالحليب والمكسرات:المقادير:- 2 ملعقة كبيرة شوفان.ـ كوب حليب خالي الدسم ـ ملعقة صغيرة كاكاو خام ـ ملعقة سكر دايت ـ رشة قرفة ـ رشة سوداني.طريقة التحضير:ـ في مقلاة على نار هادئة، حمصي الشوفان ثم اطحنيه في محضرة الطعام ليصبح بودرة.ـ في وعاء عميق، ضعي الحليب والسكر والكاكاو، وأضيفي لهم الشوفان، وقلبي جيدًا حتى يمتزجوا جميعًا.ـ ضعي الخليط في وعاء على النار مع استمرار التقليب، حتى تحصلين على قوام كريمي.ـ ضعي الخليط في طبق التقديم، وزينيه برشة من القرفة والسوداني وبالهنا والشفا.طريقة عمل مهلبية الشوفان:المقادير:- 3 ملاعق كبيرة من الشوفان.ـ كوب حليب منزع الدسم.ـ ملعقة عسل أبيض.ـ فواكه مقطعة.ـ رشة قرفة أو فانيليا.ـ مكسرات حسب الرغبة.طريقة التحضير:ـ في إناء على نار هادئة، ضعي الحليب حتى يسخن، وأضيفي له العسل، وقلبي جيدًا.ـ اضربي الشوفان في محضرة الطعام حتى يصبح بودرة، ثم أضيفيه على الحليب.ـ ضعي رشة القرفة أو الفانيليا وقلبي المكونات.ـ استمري في التقليب حتى تحصلين على قوام المهلبية المعروف، ثم ارفعي الوعاء من على النار.ـ ضعي مهلبية الشوفان في طبق التقديم، وأضيفي لها الفاكهة والمكسرات وبالهنا والشفا.