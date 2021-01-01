

تورتة فتاة الحجاب.. صورة ساخرة من أزمة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة تورتة فتاة الحجاب.. صورة ساخرة من أزمة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

نادى هليوبوليس يبدو أن النادى الشهير سينضم هو الآخر لقائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعى بعد أزمة "تورتة" نادى الجزيرة، وصور الحلوى الجنسية المتداولة من ميلاد إحدى عضوات النادى، حيث حاول شخص يدعى لؤى المصرى السخرية من الأزمة القائمة بالفعل بنشر صورة تورتة مزينة بمجسم لفتاة محجبة تمسك مصحفا فى يدها، دون أن يدرك أنها ستنتشر بكثافة عبر منصات السوشيال ميديا.



تورتة فتاة الحجاب

نشر لؤى صورة تورتة يعلوها مجسم لفتاة محجبة وتمسك مصحفا فى يدها، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليها: "هكذا نحتفل بأعياد الميلاد فى نادينا هليوبوليس"، وذلك فى سخرية واضحة من أزمة الحلوى الجنسية بنادى الجزيرة، كما أنه وجه رسالته الساخرة لأحد جروبات أعضاء نادى الجزيرة المغلقة.



وانتشرت صورة "تورتة فتاة الحجاب"، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بتعليقات ساخرة، مع وجود تساؤلات، هل هى صورة لتورتة من نادى هليوبوليس بالفعل؟ أم أنها مجرد صورة استعارها من الإنترنت؟ وفى المقابل تفاعل أصدقاء صاحب الحساب مع الصورة عن طريق التعليقات، حيث علق أحد أصدقائه، "ما شاء الله، بارك الله فيك وفى ناديك"، ليرد لؤى، "إنتم أعياد الميلاد حرام عندكم فى المعادى صح؟"، وجاء تعليق صديقه "عقوبة تنظيم أعياد الميلاد والعياذ بالله هى الرجم".

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فيما تفاعلت فتاة مع الصورة، ونشرت صورة لشخصية "شاكوريا" من أحداث فيلم "عسكر فى المعسكر" للفنان محمد هنيدى، وكتبت فى تعليقها عليها، "نادينا طاهر وحايفضل طول عمره طاهر"، ومازحته أخرى "أنت تنزلها على جروب نادى الجزيرة"، كما تفاعل آخر، بنشر كوميكس للفنان محمد هنيدى، وكتب فى تعليقه "وإنتى بقى يا حلوة ممسوكة مخدرات ولا إرهاب.. لا كيكة هديتشى اتبطتشى".يشار إلى أن صور لمجموعة عضوات فى نادى الجزيرة، كانت قد أثارت الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد ظهورهن خلال احتفال يجمعهن، ويتناولن حلويات على شكل أعضاء جنسية للرجال والنساء، فى ظاهرة غريبة بعيدة عن عادات وتقاليد المجتمع المصرى.وتضمنت الصور إيحاءات جنسية مشينة، والتى ظهرت بها السيدات فى حالة سعادة وضحك، والمثير للجدل أن أغلبهن من كبار السن، حيث جاءت أغلب التعليقات على مواقع التواصل مستهجنة للمشهد وما تضمنته الصور.وكانت الأزمة بدأت باحتفال مجموعة من السيدات بعيد ميلاد إحداهن بحلوى على شكل أعضاء تناسلية، قبل أن يتم تداول تلك الصور بشكل واسع بين أعضاء نادى الجزيرة وعلى جروبات أعضائه.يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن التحقيقات بشأن الصور المتداولة فى نادى الجزيرة، سيتم الانتهاء منها خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن الموضوع تحول إلى قضية رأى عام.وقال صبحى، فى تصريحات خاصة، إن لجنة التحقيق التى شكلتها الوزارة معها لجنة أخرى شكلها النادى ومن المقرر أن يصدر القرار بنتيجة التحقيق فى أقرب وقت وبالأرجح خلال ساعات قليلة من اليوم .وأضاف وزير الرياضة أنه طالب اللجنة المكلفة بالتحقيق وكذلك لجنة نادى الجزيرة بسرعة إنهاء التحقيقات لاتخاذ القرار المناسب فى هذه الأزمة فى ظل حرص الوزارة على المنشأت الرياضية والأهداف التى تسعى إليها.من ناحية أخرى وجهت نيابة قصر النيل للمتهمة بتصنيع تورتة عيد ميلاد عضوة بنادى الجزيرة، تهمة خدش الحياء، غير أن المتهمة أنكرت ما نسب إليها من تصنيع تورتة عليها صور جنسية، وقالت المتهمة فى التحقيقات إنها معروفة لدى العديد من الزبائن بتصنيع التورتة وطهى الطعام وتوصيله إلى المنازل وهو بالنسبة لها مشروع ربحى.وأضافت المتهمة فى التحقيقات إنها صنعت التورتة فى منزلها، بعد اتصال إحدى السيدات بها لصنعها للاحتفال بعيد ميلاد سيدة فى نادى الجزيرة، وأضافت أن التورتة التى صنعتها لم تضع عليها أية صور جنسية، لكن كانت تورتة عادية، وأشارت إلى أنها فوجئت بالصور تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفة أن تلك الأشكال الجنسية لم تصنعها.