

7 أسماك سامة قد تتداول بالأسواق.. تعرف على مواصفاتها 7 أسماك سامة قد تتداول بالأسواق.. تعرف على مواصفاتها

حذرت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، من عدة أنواع أسماك سامة، محظور تداولها في الأسواق، مناشدة المواطنين توخى الحذر عند شراء الأنواع، خاصة أن تلك الأسماك قد تتداول فى الأسواق المصرية، وسمومها خطيرة وقد تؤدى الى الوفاة، مؤكدة أنه لا يشترط أن يكون لحم الأسماك فاسدا لإحداث التسمم البيولوجى ولكن هذا النوع من الأسماك يحتوى على مواد سامة نتيجة تناولها الأعشاب والطحالب السامة.

ويعرض اليوم السابع أسماء ووصف هذه الأسماك..

1- سمكة القراض – الارنب، تعيش في المياه المالحة، وهى سمكة سامة، خطيرة جدا، ولكنها غير عدائية، تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعدادا للهجوم، والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها، وهى تتغذى على فضلات الأسماك والطحالب السامة، وتعيش فى قاع البحر، وجلدها رصاصى اللون علية نقط، والرأس تمثل أكثر من ثلث حجم الجسم، وتتواجد السموم فى الأمعاء والجلد والخياشيم والكبد ولا توجد في لحومها، وتحتوي هذه الأسماك على غدد سامة تتواجد فى ثلاثة أماكن مختلفة فى الجسم "تحت الجلد -قرب الأحشاء- بجانب النخاع"، والجرعة السامة للبشر من هذه الأسماك أقل من واحد مليجرام، ولا يتأثر سم هذه الأسماك بالطبخ.



2- سمكة العقرب "السمكة الصخرية- المتحجرة"، هى سمكة بحرية، غير نشطة، صغيرة الحجم يبلغ حجمها 45.5 سم، تشبه العقرب، لها القدرة علي تغيير لونها للتعايش مع المكان التى تعيش فيه، الأشواك السامة علي الزعنفة الظهرية والسم يوجد فى غدد سمية بصلية الشكل، وعندما يصطدم جسم السمكة بأي كائن حي سواء سمكة أخرى أو إنسان تفرز هذه الأشواك ما بها من مادة سامة، وغالبا ما تنكسر الشوكة في جسم المصاب مسببة الألم مع تورم الجزء المصاب وقد تؤدى للوفاة إذا تأخر إسعاف المريض، وأخطرها نوع verrucosa scorpaenopsisوتسمي السمكة المتحجرة "الصخرية"، حيث تشبه في الشكل حجرا خشنا يبلغ طولها 38 سم، ولها منظر مخيف ويغطى جسمها نتوءات وتعيش بين الصخور وأحيانا تختفي بدفن نفسها في الطين أو الرمال، وللسمكة المتحجرة ثلاثة عشرة شوكة ظهرية سامة قصيرة وغليظة ولكل منها غدة سمية كبيرة، ولها كذلك ثلاثة أشواك في الزعنفة الشرجية وشوكتان في الزعنفة الحوضية.



3- سمكة القط "النهرية"، وهى أسماك تعيش في نهر النيل والترع والمصارف وتقوم بإحداث صدمة كهربية قوية لتصعق الأسماك الصغيرة والأحياء المائية الأخرى - تصعقه بشحنة 400 فولت، وتتولد هذه الشحنة من جلدها السميك الذي يغطي السمكة، والرأس مشحون بشحنة موجبة أما الذيل مشحون بشحنة سالبة وبإمكانها أن تقتل إنسان بالصعق، ولتواجد هذه الأسماك بكثرة، نتعرف علي شكلها بالتفصيل، فمظهرها مترهل، جسم السمكة أسطواني رخو، للفم شفتان لحميتان بثلاثة أزواج من الأشواك وفي الفك أسنان صغيرة، والعينان صغيرتان والجلد ناعم وهو بلون أبيض قرنفلي شاحب وبقع سوداء كبيرة دائرية، وليس لها زعنفة ظهرية وهناك زعنفة دهنية صغيرة والزعنفة الذيلية كبيرة ومستديرة.



4- سمكة البالون "السمكة القاتلة"، بداخل هذه الأسماك مادة يطلق عليها Tetrodotoxin فهي أشد سمية بـ 1200 مرة من سم السيانيد القاتل، وما تحتويه سمكة واحدة من أسماك البالون من السم يكفى لقتل 30 شخص بالغ، لذلك يعد هذا السم ثاني أخطر سم لدي الفقاريات في العالم.



5- سمكة دجاج البحر - أسد البحر- السمكة الفراشية -السمكة المتناسقة الجميلة، تتواجد وتنتشر هذه الأسماك بكثرة فى البحر الأحمر قرب الشعب المرجانية وهى أسماك جميلة جدا، لونها جذاب، متناسقة فى الألوان - شكل خطوط بيضاء وحمراء متبادلة وبعضها زرقاء وبيضاء، أسماك بطيئة الحركة وهي غير هجومية إلا فى حالة انزعاجها أو محاولة مسكها أو اصطيادها، وهى سمكة تفترس أعدائها پأشواكها السامة، لها ثمانية عشرة شوكة سامة وتحتوى الأشواك السامة على غدد سمية تحتوي علي سم، و الأشواك الظهرية 13، والاشواك الشرجية 3 ، والاشواك البطنية 2 .



6- سمكة البقرة - ذات القرنيين- الاسماك الخجولة، وتمتلك قرنين طويلين يبرزان من مقدمة رأسها و يشبهان قرون البقرة أو الثور وتستخدمها الاسماك في الحماية من الأعداء حيث أنهما يجعلانها صعبة البلع، ولحوم هذه الأسماك سامة، مظهرها يشبه الصندوق، ويصل طولها إلى 46 سم، وهي من الأسماك الخجولة ولا تمتلك غطاء خيشوميا، ولكن لديها فتحة صغيرة أو ثقب بدلا من ذلك القشور التي تغطي جسمها، وهى سداسية الشكل ملتحمة مع بعضها في هيئة درع مثلث صلب يشبه الصندوق وتمتلك زعنفة ظهرية صغيرة.



7- سمكة البلامة "السمكة الصغيرة"، يصل حجمها إلى 14 سم، وتتواجد في حوض البحر الأبيض المتوسط وفى المحيط الأطلنطى علي سواحل فرنسا وانجلترا، وتتغذى على الأسماك الصغيرة والقشريات البحرية والجمبري وهي تصيد فرائسها بطريقة نصب الكمائن، وتدفن نفسها في الرمل ثم تنقض وتقتنص فريستها، وتحتوي علي سم أسفل مجموعة الأشواك الظهرية.















