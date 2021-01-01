كانت سيدة بريطانية على وشك تناول عشائها، لكنها دخلت في حالة من الذعر، بعد أن اكتشفت ثعبانًا على طاولة الطعام، كان قد انزلق من فتحة في جدار مطبخها.
المرأة التي تدعى «هايلي ماكجريجور» كانت تطبخ داخل منزلها في هولبروكس عندما تفاجأت بالثعبان أمامها على طاولة الطعام.
ومن شدة الصدمة توقفت هايلي عما كانت تفعله واتصلت بزوجها لتتأكد من أنها لا تتخيل وجود ثعبان، فلم تعرف كيف تتصرف.
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التعليقات على رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا
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