رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا



ثعبان يخرج من سقف مطبخ ثعبان يخرج من سقف مطبخ

كانت سيدة بريطانية على وشك تناول عشائها، لكنها دخلت في حالة من الذعر، بعد أن اكتشفت ثعبانًا على طاولة الطعام، كان قد انزلق من فتحة في جدار مطبخها.



المرأة التي تدعى «هايلي ماكجريجور» كانت تطبخ داخل منزلها في هولبروكس عندما تفاجأت بالثعبان أمامها على طاولة الطعام.



ومن شدة الصدمة توقفت هايلي عما كانت تفعله واتصلت بزوجها لتتأكد من أنها لا تتخيل وجود ثعبان، فلم تعرف كيف تتصرف.

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وأخبرت هايلي صحيفة كوفنتري لايف "كنت أتناول العشاء للتو.. ونظرت لأعلى وكان هناك ثعبان يتدلى من فتحة المطبخ في الحائط، ونزل على طاولة العشاء.وأكملت: "ذهبت لأوقظ زوجي من شدة الرعب، دخل وأكد لي أنه بالفعل ثعبان، وصرخ في ذعر، ثم ضحك، لكنني كنت مرعوبة".ووضع زوجها الثعبان في صندوق، وفي ذلك الوقت بحثت هايلي في جوجل عن "ماذا تفعل إذا وجدت ثعبانًا في منزلك".