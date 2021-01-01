قتلى في انفجار بالأكاديمية البحرية غرب طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية بوقوع انفجار في لأكاديمية البحرية بمنطقة جنزو غرب العاصمة طرابلس.
وأكدت "ليبيا مباشر" وقوع عدد من القتلى جراء الانفجار، بينهم العميد أحمد أيوب وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح.
وذكر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن حريق اندلع في مخزن للذخيرة بالأكاديمية البحرية أسفر عن الانفجار.
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