بمكونات من مطبخك.. وصفة سلطة الفواكه بالنعناع اللذيذ



سلطة الفواكه بالنعناع اللذيذ سلطة الفواكه بالنعناع اللذيذ

حافظي على صحتك بتناول سلطات الفاكهة بانتظام، مع إضافة النعناع الذي يتميز بأنه معطر للفم ويمكن إضافته إلى سلطة فواكه باردة ولذيذة، لذا نقدم لكِ وصفة سهلة وبسيطة لسلطة الفواكه بالنعناع.







مكونات سلطة النعناع بالفواكة:

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تفاحة مقطعة إلى قطع متوسطة1 كيوي ، مقطعة إلى قطع متوسطة2 موز، مقطعة إلى قطع متوسطةفراولة مقشرة ومفرومةحزمة من النعناع بالإضافة إلى المايونيز والسكر والماء والملح.طريقة التحضير:1- اغلي السكر والماء في مقلاة، عندما يبدأ الماء بالغليان، أضيفي أوراق النعناع وقلبي.2- يصفى السكر وشراب النعناع ويبرد في الثلاجة.3- في وعاء ، أضيفي الثمار واخلطيها بالمايونيز ثم أضيفي السكر وشراب النعناع ويخلط جيدا.4- يرش الملح الأسود، وبذلك تكون سلطة الفواكه بالنعناع جاهزة للأكل، فقط تزين بأوراق النعناع وتقدم باردة.