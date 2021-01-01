

كنافة بالقشطة كنافة بالقشطة

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كنافة بالقشطة بمذاق لا يقاوم ولعشاق الكنافة طريقة تناسب جميع أفراد الأسرة كما أنها سريعة التحضير للضيوف.



مقادير كنافة بالقشطة

كنافة مفتتة

زبدة لينة

سكر بودرة

لبن

كريمة نشا

سكر

حبهان بودرة

تمر

سمسم

فستق مجروش

الشربات

سكر

مياه

قرفة عيدان

عصير ليمون



طريقة تحضير كنافة بالقشطة

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* افركي الكنافة بالسكر البودرة جيدا ثم حمريها فى الزبدة حتى يصبح لونها ذهبى* ضعي السكر مع المياه على النار مع عود القرفة لتجهيز الشربات و اتركيه حتى يصبح ثم ضيفى اليه عصير الليمون فى الاخر و يترك حتى يبرد تماما ذو قوام سميك الى متوسط* ضعي النشا مع الللبن و يذاب تماما* ضيفى الكريمة مع السكر و التمر و الحبهان على النار حتى يصبح الخليط دافىء* ضيفي اللبن و النشا الى الخليط على النار و يقلب حتى الحصول على قوام متوسط للمهلبية* ضيفى رشة من العسل على الكنافة مع فستق مجروش* ضيفى المهلبية التمر و السمسم طبقات ثم باقى كمية الكنافة* تقدم مزينة بالفستق المجروش بالهنا