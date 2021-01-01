كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

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كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن يتعرض الكثير من الأشخاص لـ نوبة قلبية، والتي تبدأ بعدة أعراض وهي ضربات قلب غير منتظمة، والدوار والدوخة، ثم فقدان وعي.

وتابع "شعبان"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بعد الشعور بالأعراض يجب أخذ نفس عميق قبل حدوث الكحة، والكحة يجب أن تكون عميقة وطويلة، للتخلص من البلغم في صدرك.

وأكد عميد معهد القلب السابق، أن النفس العميق والكحة يجب أن تكرر حوالي كل ثانيتين باستمرار حتى وصول المساعدة أو الشعور بضربات قلب طبيعية مرة أخرى.

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وأشار الدكتور جمال شعبان، إلى أن النفس العميق يوصل الأكسجين للرئتين والكحة تضغط القلب وتجعل الدم يسري في الدورة الدموية، كما أن الضغط على القلب يساعد على عودة انتظام دقات القلب، وبهذه الطريقة يستطيع المصاب بـ النوبة القلبية الوصول للمستشفى.

المصدر: elbalad

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