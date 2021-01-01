حكم جمع الصلوات بعذر العمل ؟ .. دار الإفتاء تجيب

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أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: أكون في عملي طوال اليوم ولا اجد وقتا لأداء الصلاة .. فأتنظر حتى اذهب الى البيت ثم اصلي كل ما فاتني طوال اليوم .. فما حكم الدين في ذلك؟ .



ورد "عاشور"، قائلًا: إن الصلاة يجب أن تكون في وقتها وهذا هو الأصل وقد قال تعالى في كتابه العزيز (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا الآية 103 سورة البقرة وعليك ان تؤدي كل صلاة في وقتها الذي يبدأ عند الاذان وينتهي عند دخول وقت الصلاة التي تليها.



وأشار الى أن الجمع بين الصلوات لا يكون إلا لعذر قهري وأن يكون استثناءً وليس عادة فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها.

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اقرأ أيضًا| هل يجوز جمع الصلاة في حالة الإجهاد والتعب؟وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن تارك الصلاة تكاسلا أو عمدا أو من يصلي فرضًا ويترك آخر أو من يجمعها كلها آخر الليل ليسوا على درجة واحدة من الذنب، فهم درجات.وأضاف "جمعة" في فتوى له ردا على سؤال "هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل آخر الليل"؟ قائلا: "هذا خطأ وإثم، لأن الصلاة تكون على وقتها كما أمر الله عز وجل، فطالما لديك الوقت والقدرة على أداء الصلاة في العمل وجب عليك أن تؤديها فورًا".وتابع: "ليعلم الجميع أن تارك الصلاة لا يبارك الله له في صحته وأبنائه وماله وزوجته ووقته، تجده دائمًا غارقًا في الأزمات والمشاكل، ونحن في أمسّ الحاجة لهذه البركة، خاصةً في هذه الأيام".حكم جمع الصلوات بسبب ظروف الدراسة والعملومن جانبه قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الجمع بين الصلوات أن يكون أثناء السفر، فيجمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « الصبح أكون فى الجامعة وبليل فى العمل فهل يصح جمع الصلاة ؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفِ بِحَثِّنا على المواظبة على الصلاة وأدائها فقط، وإنما حثنا على أدائها في موعدها وعدم تأجيلها، فيُكره من العبد أن يؤجل صلاته بغير عذر، كما يُكره منه أن يشغله عنها شاغلٌ من أمور الحياة الدنيا.وأوضح أنه يجب عليك أن تحاول أن لا تجمع الصلوات الخمس ليلًا فحاول أن تصلى الظهر والعصر فى وقت أحدهما ثم تجمع بين المغرب والعشاء فى وقت أحدهما فإن حاولت أن تصلى أو تجمع بين الصلوات ولم تستطع فتستغفر وتصلى ليلًا ولكن يجب أن لا يكون عادتك كل يوم، مُشيرًا الى أن الحرص على الصلاة من أهم صفات المؤمنين لقوله تعالى { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}، فعليه أن يؤدى الصلاة فى وقتها فإذا لم يستطع فعليه ان يجمعها الظهر والعصر والمغرب مع العشاء ولكن عليه أن لا يتخذ الجمع بين الصلوات عادة ، فعلى العبد أن يجعل صلاته في مقدمة أعماله وأن يعطيها الأولوية على كل شيءٍ ما لم يكن هنالك عذرٌ قاهرٌ يمنعه من أدائها في وقتها.وتابع قائلًا " أشكر جميع الشباب الطموح الذى لا يعتمد على أحدًا غيره ويعتمد على نفسه فيكون فى الصباح فى الجامعة وبليل فى العمل حتى يعتمد على نفسه".حكم جمع الصلاة بسبب النوم.. دار الإفتاء تردجمع الصلاة بسبب النوم .. إذا وجد الإنسان مشقة شديدة لا يستطيع معها أن يصلي الصلاة في وقتها فله أن يجمع الصلاة بسبب النوم ويعمل بحديث سيدنا عبد الله بن عباس أن رسول الله جمع بين الصلاتين في غير مطر ولا سفر، بشرط ألا يكون معتاد على ذلك وألا يلجأ لهذا الأمر إلا للضرورة حتى لا يضيع الصلاة.فضل الصلاة على وقتهاورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أخبرنا عن أفضل الأعمال عند الله تعالى، وهو الصلاة في أول وقتها.وورد في سُنن الترمذي، أنه سُئِلَ النَبِيُ -صلى الله عليه وسلم- أيُ الْأَعْمَالِ أفْضَلُ قَالَ «الصَلَاةُ لِأَوَلِ وَقْتِهَاَ».جمع الصلاة بعذرجمع الصلوات بعذر؛ فيؤدي الظهر مع العصر تقديمًا أو تأخيرًا، وتؤدي المغرب مع العشاء، بشرط أن ينوي ذلك قبل دخول وقت العصر أو العشاء.الإمامان البخاري ومسلم أخرجا عن أنس - رضي الله عنه - قال: « كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا».أخرج الإمام مسلم عن معاذ - رضي الله عنه- قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا».شروط الجمع والقصر في الصلاة- بلوغ المسافة المحددة شرعًا أو الزيادة عليها التي تقدر بحوالي (83.5) كيلومترًا.- قصد موضع معين عند ابتداء السفر، فلا قَصْرَ ولا فِطْرَ لهائم على وجهه لا يدري أين يتوجه.- مفارقة محل الإقامة: فيشترط في السفر الذي تتغير به الأحكام مفارقة بيوت المصر، فلا يصير مسافرًا قبل المفارقة.- ألا يكون السفر سفر معصية، فمن كان عاصيًا بسفره -كقاطع طريق وناشزة- فلا يجوز له القصر ولا الفطر، فإن العاصي لا يعان على معصيته.هل يجوز للمريض جمع الصلوات قبل إجراء عملية جراحية؟هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم لأنى هعمل عملية؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأوضح قائلًا: "إنه يجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قبل أن تدخل العلميات، وبعد العمليات لو استطعت أن تصلى المغرب والعشاء فلا مانع، وإن لم تستطع فصليهم جمع تأخير بمعنى أنك تصلى المغرب والعشاء فى وقت العشاء، وإن لم تستطع فتصلى على حالك بأن تتوجه للقبلة وتجلس إن استطعت إلى أن تصل إلى الحد الذى تستطيع أن تصلى به.حكم جمع الصلاة لإجراء عملية جراحيةقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمريض الذي يجري عملية جراحية أن يجمع بين الصلاتين، لأنه من أصحاب الأعذار.وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قصر الصلاة لأجل إجراء عملية جراحية؟»، أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا للمسافر، أما المريض فيجوز له الجمع بين الصلاتين إذا كان يخشى فوات وقت الصلاة، بسبب طول مدة العملية.وبيّن كيفية الجمع: أن يصلي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء ويمكن أن يجمعهما ويقصر الرباعية ويجوز أن يجمعهما بالإتمام بغير قصر، موضحا: فإن كان في جمع التأخير عليه أن ينوي قبل خروج وقت الصلاة الأولى أنه يجمعها تأخيرًا مع وقت الصلاة الثانية.هل يجوز جمع الصلاة قبل السفرورد الى صفحة الازهر للفتوى الالكترونية سؤال يقول صاحبه :" هل يجوز لي جمع العصر مع الظهر بعد أداء صلاة الظهر لأني مسافر "؟ .رد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الازهر قائلا: " يجوز جمع العصر مع الظهر جمع تقديم اي بعد صلاة الظهر مباشرة إذا كنت ستصل الى المكان الذي انت مسافر اليه بعد موعد العصر ، اما إذا كنت ستصل الى هذا المكان قبل موعد العصر فلا يجوز لك الجمع ، وتصلي بعد وصولك .وأضاف: أما إذا كنت جمعت العصر مع الظهر جمع تقديم وأذن العصر أثناء وصولك فلا تعيد صلاة العصر .هل يجوز جمع الصلاة بسبب الإجهادقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنـزلتها من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد عُنِي الإسلام في كتابه وسنته بأمرها، وشدَّد كل التشديد في طلبها وتقييد إيقاعها بأوقات مخصوصة.وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال مضمونه (هل يجوز جمع الصلاة في حالة الإجهاد ؟)، أنه إذا وصل الإجهاد بالإنسان الى درجة أن يخشي معها ثواب الصلاة فيجوز له فى هذه الحالة الجمع من غير قصر الصلاة لكن الحالة تقدر بقدرها اى لا يكون هذا دائمًا وإنما عند الحاجة اليه فقط.هل يجوز جمع الصلاة لأجل النوم ؟ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول "هل يجوز جمع الصلاة للنوم".وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار عن ذلك السؤال قائلا إنه يجوز ذلك إذا كان هناك مشقة جدية ولا يستطيع الشخص الصلاة في وقتها، وذلك في حالة الاضطرار فقط.وأضاف: "كما يجوز ذلك إذا كان السائل في مواصلات، ولا يستطيع أن ينزل منها ففي هذه الحالة يجوز جمع الصلوات لكن بشرط ألا يكون الأمر بشكل مستمر".حكم جمع الطالبات الصلاة في الجامعة حال تعذر الوضوءقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) جمع بين الصلوات دون عذر، وذلك حتى لا يجعل على المسلمين حرج في ذلك.وأضاف عبد السميع، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، أنه يجوز للطالبة التي تذهب للجامعة أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم إذا كانت تذهب للجامعة بعد الظهر ويصعب عليها الوضوء خارج المنزل أو بسبب المحاضرات المتلاحمة، كما يجوز لها أن تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير إذا رجعت المنزل بعد العصر.وتابع: "يشترط في الجمع النية قبل الصلاة وعدم الحديث أو الراحة بين الفرضين، أي إذا صليت الظهر تصلي العصر مباشرة عقب التسليم مع استحضار نية الجمع".